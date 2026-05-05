Урядова партія Словаччини виступила проти вступу України в ЄС

Словацька національна партія наполягає, щоб прем’єр Роберт Фіцо не підтримував членство України в Євросоюзі

Партія SNS (Словацька національна партія), яка входить до правлячої коаліції Словаччини, виступила з різкою вимогою до прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Націоналісти наполягають, щоб очільник уряду не підтримував євроінтеграцію України щонайменше до наступних парламентських виборів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву лідера партії Андрея Данко у Facebook.

Лідер Словацької національної партії Андрей Данко публічно висловив протест проти будь-яких перемовин між прем'єр-міністром Словаччини та президентом України. Він підкреслив, що його політична сила не погоджується з курсом на зближення Києва та Брюсселя.

У партії переконані, що Роберт Фіцо не має права одноосібно гарантувати підтримку вступу України до ЄС від імені всієї держави.

«SNS переконана, що прем'єр-міністр Словацької Республіки не має повноважень заявляти від імені Словаччини, що Україна отримає підтримку у вступі до ЄС», – зазначив Данко.

Також націоналісти вимагають мораторію на підтримку членства України в Євросоюзі на весь період роботи поточного скликання парламенту.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Вірменії на саміт Європейської політичної спільноти провів переговори з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Сторони домовилися про координацію зусиль та обмін досвідом євроінтеграції.

Також прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили двосторонні відносини, євроінтеграційний рух Києва та умови можливого завершення війни. За словами Фіцо, попри те, що Братислава та Київ іноді мають різні погляди на певні політичні процеси, обидві держави прагнуть розвивати партнерство.