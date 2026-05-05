Урядова партія Словаччини виступила проти вступу України в ЄС

Лариса Голуб
glavcom.ua
Партія Словаччини вимагає заблокувати вступ України до ЄС
фото з відкритих джерел

Словацька національна партія наполягає, щоб прем’єр Роберт Фіцо не підтримував членство України в Євросоюзі 

Партія SNS (Словацька національна партія), яка входить до правлячої коаліції Словаччини, виступила з різкою вимогою до прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Націоналісти наполягають, щоб очільник уряду не підтримував євроінтеграцію України щонайменше до наступних парламентських виборів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву лідера партії Андрея Данко у Facebook

Лідер Словацької національної партії Андрей Данко публічно висловив протест проти будь-яких перемовин між прем'єр-міністром Словаччини та президентом України. Він підкреслив, що його політична сила не погоджується з курсом на зближення Києва та Брюсселя.

У партії переконані, що Роберт Фіцо не має права одноосібно гарантувати підтримку вступу України до ЄС від імені всієї держави.

«SNS переконана, що прем'єр-міністр Словацької Республіки не має повноважень заявляти від імені Словаччини, що Україна отримає підтримку у вступі до ЄС», – зазначив Данко. 

Також націоналісти вимагають мораторію на підтримку членства України в Євросоюзі на весь період роботи поточного скликання парламенту.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Вірменії на саміт Європейської політичної спільноти провів переговори з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Сторони домовилися про координацію зусиль та обмін досвідом євроінтеграції. 

Також прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили двосторонні відносини, євроінтеграційний рух Києва та умови можливого завершення війни. За словами Фіцо, попри те, що Братислава та Київ іноді мають різні погляди на певні політичні процеси, обидві держави прагнуть розвивати партнерство.

Теги: Словаччина війна Що буде з Євросоюзом Україна Роберт Фіцо

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

