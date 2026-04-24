Іран встановив нові міни в Ормузькій протоці – Axios

Ростислав Вонс
Додаткове замінування ключового морського шляху може поглибити паливну кризу у світі
Наразі невідомо, скільки нових мін з’явилося і яка їх загальна кількість у протоці

Американські військові виявили, що військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) цього тижня встановили в Ормузькій протоці додаткові міни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Як пише ЗМІ, для замінування іранці використовують невеликі катери. Наразі точна кількість нових мін та їхня загальна кількість в протоці залишається невідомою.

За словами джерел видання, американські військові після виявлення відповідних дій, стежать за іранцями. Реагуючи на дії Ірану, Дональд Трамп зробив заяву у соцмережі Truth Social. Він наказав флоту «без вагань стріляти і знищувати» будь-які іранські судна, що встановлюють міни. Також президент США розпорядився «продовжувати цю операцію, але втричі інтенсивніше!».

Поява нових мін в Ормузькій протоці загрожує поглибленням кризи на світовому ринку нафти, що може призвести до найбільшого перебою у постачанні в історії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові беруть участь у консультаціях щодо того, як працюватиме Ормузька протока.

Глава держави заявив, що блокування Ормузької протоки створює серйозний стрес для глобальної економіки та нафтового ринку, і провів паралелі з ситуацією навколо Чорноморського коридору. За його словами, питання полягає не лише у розблокуванні маршрутів, а й у забезпеченні їх стабільної роботи, правил і захисту.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що американські сили почали процес «очищення» Ормузької протоки.

До слова, Японія розглядає можливість участі у розмінуванні Ормузької протоки, але лише за умови повного припинення вогню у війні США та Ізраїлю проти Ірану.

Пакистан подякував Трампу за продовження перемир'я між США та Іраном
22 квiтня, 03:25
22 квiтня, 03:25
Іран офіційно відмовився від другого раунду переговорів зі США
20 квiтня, 11:55
Іран висміяв заклик ЄС відкрити Ормузьку протоку
20 квiтня, 07:04
Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів із США
17 квiтня, 22:56
Республіканці в Сенаті заблокували спробу обмежити військові дії Трампа проти Ірану
16 квiтня, 00:25
Трамп втратив контроль над подіями в Ірані. Аналіз NYT
4 квiтня, 01:45
Іран збив американський винищувач F-15 – ЗМІ
3 квiтня, 19:34
Третину арсеналу Ірану знищено? США оцінили втрати
27 березня, 16:08
«В Ірані не залишилось лідерів». Трамп зробив гучну заяву
24 березня, 21:50
