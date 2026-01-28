Вільнюський аеропорт призупинив роботу через повітряні кулі з Білорусі

Литовський уряд заявляє, що розглядає ці інциденти не лише як контрабанду, а як елемент так званої «гібридної атаки» з боку Білорусі

Вільнюський міжнародний аеропорт тимчасово припинив роботу через підозру в проникненні повітряних куль із території Білорусі. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Аеропорт розташований приблизно за 30 кілометрів від білоруського кордону і з початку жовтня вже понад десять разів змушений був призупиняти рейси через подібні інциденти. Востаннє повітряні операції там припиняли 3 грудня.

З початку осені 2025 року Литва неодноразово змушена тимчасово закривати повітряний простір над Вільнюським аеропортом через появу повітряних куль, що заходять із території Білорусі. За даними литовської влади, такі кулі використовують контрабандисти для незаконного переправлення сигарет до Євросоюзу.

За інформацією Reuters та AP, кулі летять на висоті кількох кілометрів і становлять реальну загрозу для цивільної авіації, оскільки можуть потрапити на траєкторії заходу літаків на посадку. Саме через це аеропорт у Вільнюсі з початку жовтня вже понад десять разів припиняв роботу, що призвело до скасування та затримки десятків рейсів і вплинуло на тисячі пасажирів.

Литовський уряд заявляє, що розглядає ці інциденти не лише як контрабанду, а як елемент так званої «гібридної атаки» з боку Білорусі. У Вільнюсі звинувачують режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у бездіяльності та потуранні таким діям, а також пов’язують ситуацію із ширшим гібридним тиском на країни Балтії та ЄС.

У грудні 2025 року Литва оголосила надзвичайний стан через масштаб і регулярність інцидентів з повітряними кулями. Уряд також тимчасово закривав прикордонні переходи з Білоруссю та надав силовим структурам розширені повноваження, включно з можливістю застосування «кінетичних заходів» для нейтралізації повітряних об’єктів.

Міжнародні партнери Литви, зокрема Європейська комісія, публічно засудили дії Білорусі, назвавши їх неприйнятними та такими, що становлять загрозу для безпеки ЄС і цивільної авіації.