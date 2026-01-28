Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вільнюський аеропорт призупинив роботу через повітряні кулі з Білорусі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Вільнюський аеропорт призупинив роботу через повітряні кулі з Білорусі
Аеропорт розташований приблизно за 30 кілометрів від білоруського кордону
фото з відкритих джерел

Литовський уряд заявляє, що розглядає ці інциденти не лише як контрабанду, а як елемент так званої «гібридної атаки» з боку Білорусі

Вільнюський міжнародний аеропорт тимчасово припинив роботу через підозру в проникненні повітряних куль із території Білорусі. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Аеропорт розташований приблизно за 30 кілометрів від білоруського кордону і з початку жовтня вже понад десять разів змушений був призупиняти рейси через подібні інциденти. Востаннє повітряні операції там припиняли 3 грудня.

З початку осені 2025 року Литва неодноразово змушена тимчасово закривати повітряний простір над Вільнюським аеропортом через появу повітряних куль, що заходять із території Білорусі. За даними литовської влади, такі кулі використовують контрабандисти для незаконного переправлення сигарет до Євросоюзу.

За інформацією Reuters та AP, кулі летять на висоті кількох кілометрів і становлять реальну загрозу для цивільної авіації, оскільки можуть потрапити на траєкторії заходу літаків на посадку. Саме через це аеропорт у Вільнюсі з початку жовтня вже понад десять разів припиняв роботу, що призвело до скасування та затримки десятків рейсів і вплинуло на тисячі пасажирів.

Литовський уряд заявляє, що розглядає ці інциденти не лише як контрабанду, а як елемент так званої «гібридної атаки» з боку Білорусі. У Вільнюсі звинувачують режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у бездіяльності та потуранні таким діям, а також пов’язують ситуацію із ширшим гібридним тиском на країни Балтії та ЄС.

У грудні 2025 року Литва оголосила надзвичайний стан через масштаб і регулярність інцидентів з повітряними кулями. Уряд також тимчасово закривав прикордонні переходи з Білоруссю та надав силовим структурам розширені повноваження, включно з можливістю застосування «кінетичних заходів» для нейтралізації повітряних об’єктів.

Міжнародні партнери Литви, зокрема Європейська комісія, публічно засудили дії Білорусі, назвавши їх неприйнятними та такими, що становлять загрозу для безпеки ЄС і цивільної авіації.

Читайте також:

Теги: аеропорт Литва повітряні кулі Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США зимовий шторм залишив мільйон людей без світла
У США зимовий шторм залишив мільйон людей без світла
26 сiчня, 01:22
Названо країну, на кордоні з якою зафіксовано найбільшу кількість затриманих ухилянтів
Названо країну, на кордоні з якою зафіксовано найбільшу кількість затриманих ухилянтів
13 сiчня, 22:00
Литва розглядає можливість розміщення своїх військових в Україні, якщо буде досягнуто мирної угоди
Литва допустила направлення своїх військових в Україну після досягнення миру
8 сiчня, 04:26
Сніговий колапс у Нідерландах паралізував аеропорт: скасовано та затримано рейси
Сніговий колапс у Нідерландах паралізував аеропорт: скасовано та затримано рейси
3 сiчня, 01:26
Білорусь переправляла до Росії техніку протягом кількох місяців у 2025 році
Білорусь протягом місяців відправляла Росії ешелони військової техніки
1 сiчня, 13:07
Литва готує мости до підриву на кордоні
Литва готується підірвати прикордонні мости у разі загрози з боку РФ і Білорусі
30 грудня, 2025, 18:00
Раніше очільник білоруського оборонного відомства стверджував, що Білорусь розмістила у себе ракетний комплекс через «агресію Заходу»
Міноборони Білорусі показало російський «Орєшнік» (відео)
30 грудня, 2025, 10:15
Диктатор Лукашенко так упав на лід під час гри у хокей, що трибуни завмерли
«Впав як мішок з картоплею». Лукашенко перетворився на посміховисько під час гри у хокей
28 грудня, 2025, 13:31
ISW: Росія перетворює Білорусь на плацдарм для ударів по заходу України
ISW: Росія перетворює Білорусь на плацдарм для ударів по заходу України
28 грудня, 2025, 07:16

Соціум

В окопи замість роботи. Розслідування AP про вербування бангладешців на війну проти України
В окопи замість роботи. Розслідування AP про вербування бангладешців на війну проти України
Вільнюський аеропорт призупинив роботу через повітряні кулі з Білорусі
Вільнюський аеропорт призупинив роботу через повітряні кулі з Білорусі
Потужний зсув на Сицилії: будинки нависають над урвищем, оголошено евакуацію
Потужний зсув на Сицилії: будинки нависають над урвищем, оголошено евакуацію
Митрополит РПЦ назвав Зеленського та Буданова «сатаністами»
Митрополит РПЦ назвав Зеленського та Буданова «сатаністами»
Юлію Тимошенко заочно заарештовано у РФ
Юлію Тимошенко заочно заарештовано у РФ
Мешканці Енгельса, звідки РФ запускає ракети по Україні, замерзають без опалення
Мешканці Енгельса, звідки РФ запускає ракети по Україні, замерзають без опалення

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Вчора, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Вчора, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Вчора, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Вчора, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
26 сiчня, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
26 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua