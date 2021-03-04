Вирок Стерненку: активісти анонсували поїздку до держдачі Зеленського

«Невинні ув‘язнені не мають часу чекати», – заявили організатори акції

Активісти анонсували акцію на підтримку засудженого на сім років Сергія Стерненка «Мовчання тримає за ґратами», в рамках якої вони поїдуть до державної дачі президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі.

Про це йдеться у події акції на Facebook.

«23 лютого Стерненка цинічно кинули за ґрати за те, що він не мовчав. За весь цей час президент, гарант наших прав та свобод, не сказав нічого», – заявили організатори.

Активісти зазначили, що Зеленський та команда «не роблять нічого, щоб репресивна машина судів припинила відмазувати злочинців та відправляти невинуватих людей у в’язницю»

«8 березня ми їдемо нагадати про це президенту до нього на державну дачу. Невинні ув‘язнені не мають часу чекати», – зазначили організатори.

Збір розпочнеться о 16 годині біля станції метро Видубичі, парковка біля «Фуршету».

Зазначимо, Офіс президента Володимира Зеленського ініціював аналіз резонансних рішень судів, які стосуються «ветеранів війни на Донбасі і громадських діячів».

Очевидно, що таким чином у Зеленського вирішили відреагувати на акції протесту після вироку Сергію Стерненку, якому суд дав сім років.

Нагадаємо, після посадки Стерненка Зеленський пообіцяв усім чесний суд.

Раніше прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що він «покладається на незалежність правоохоронної системи в розслідуваннях», не втручається в хід слідства і не тисне на правоохоронні органи.

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

Після цього 27 лютого в містах України та за кордоном пройшли акції протесту. Організатори 9 березня закликають людей зібратися біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності.