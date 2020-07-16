Вітренко пішов з «Нафтогазу»



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Юрій Вітренко попрощався з роботою у «Нафтогазі» Фото: Станіслав Груздєв/Главком

На посаді виконавчого директору НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко домігся виграшу українською компанією позову проти «Газпрому» в Стокгольмському арбітражі

Юрій Вітренко, виконавчий директор НАК «Нафтогаз», попрощався із роботою в компанії.

Чиновник заявив, що 16 липня — останній день його роботи в компанії. Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

У своєму дописі Вітренко нагадав, що саме його команда добилася перемоги над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі і змусила російського газового монополіста піти на поступки Україні.

Лишаючи в «Нафтогазі» великі напрацювання (та гроші від «Газпрому» — напрямок, за який я відповідав), хочу побажати керівництву компанії та держави достатньо компетентності та порядності використати їх на благо громадян України, — йдеться в тексті повідомлення.

Як писав «Главком», 13 травня виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що його звільняють. Посадовець зазначав, що його звільнення пов’язане зі зміною пріоритетів компанії. Виконавчий директор вважає, що сьогодні не є пріоритетом боротьба з російською агресією, а також відпала необхідність у захисті інтересів України у взаєминах із «Газпромом».

У компанії пояснили, що звільнення виконавчого директора НАК «Нафтогазу України» Юрія Вітренка пов'язано з оптимізацією внутрішньої організаційної структури компанії, а також перерозподілом обов'язків між підрозділами.

До слова, в лютому Вітренко заявив, що йому припинили виплачувати зарплату.

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