Окупанти обстріляли з мінометів два населених пункти на Донбасі

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь на обстріли окупантів

Російські бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі

Упродовж минулої доби, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Так, у бік Причепилівки окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та артилерії калібру 122 мм.

Поблизу Кримського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку 31 грудня з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

До слова, за оцінками РНБО, Росія завезла 600 тисяч своїх громадян на територію тимчасово окупованого Криму, чим створює на півострові плацдарм для впливу в регіоні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України.