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    В Україну прибув прем'єр Болгарії Петков (відео)

    В Україну прибув прем'єр Болгарії Петков (відео)
    фото скріншот відео

    Зеленський зустрів болгарського прем'єра у своїй резиденції на Банковій

    До Києва з робочим візитом прибув прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков, який вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави зазначив, що цей візит є важливим проявом солідарності.

    «Вітаю в Києві прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова.Ваш візит – важливий прояв солідарності з нашою країною та народом», – написав Зеленський у Твіттері.

    На доданому до посту ролику можна побачити, як президент України зустрічає болгарського прем'єра у своїй резиденції на Банковій у Києві. Лідери вітають один одного, а потім направляються на переговори.

    Також «Укрзалізниця» опублікувала відео, як прем'єр Болгарії добирався до Києва.

    Також віце-прем'єр-міністр Болгарії і співголова партії «Продовжуємо зміни» Асен Василєв зробив дуже різку антиросійську заяву.

    Як раніше повідомлялося, президент Болгарії Румен Радев заявив, що не бачить необхідності навідуватися до Києва, а також виступає проти поставок зброї Україні, оскільки це означає «пряме залучення в конфлікт».

    Нагадаємо, Росія зупинила постачання газу в Болгарію. Своєю чергою, Міністерство енергетики Болгарії заявило, що вживаються заходи щодо забезпечення альтернативних постачань газу та необхідності обмежувати споживання газу в країні немає.

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    Теги: росія окупанти війна Болгарія Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    В Україну прибув прем'єр Болгарії Петков (відео)