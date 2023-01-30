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Зеленський відвідав Миколаївщину (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський відвідав Миколаївщину (відео)
фото скріншот відео

В ході візиту були обговорені наслідки ракетних ударів та стан енергетичної інфраструктури

Президент України Володимир Зеленкий сьогодні, 30 січня, здійснив робочу поїзду до Миколаївської області. Про цеглава держави написав у Телеграм.

В ході візиту  була обговорена оперативна ситуацію на півдні України, наслідки ракетних і дронових атак Росії.

«Робоча поїздка до Миколаївщини. Регіон героїчно витримує всі удари терористів. Під час візиту провів нараду щодо поточної ситуації в області. Обговорили оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних і дронових атак Росії. 

Також розглянули стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту й темпи відновлення. Поспілкувалися про відбудову закладів освіти Миколаївщини, довгострокове відновлення економіки регіону й створення нових робочих місць», –  повідомив президент.

Нагадаємо, генерал, який командує обороною Півдня, пояснив, чому Росія регулярно обстрілює Очаків. Зі слів командувача «Півдня», українські війська зараз ведуть оборонну і стабілізаційну операцію на Одещині і у звільнених районах, частково в напрямку Миколаївської області, мова про смугу Кінбурнської коси.

Теги: Володимир Зеленський Миколаїв

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