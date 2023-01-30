Загарбники звели загородження навколо аеродрому у Бердянську: супутникові знімки
У росіян, ймовірно, значно ширші плани на аеродром, ніж просто використовувати його як передову вертолітну базу
Російські окупанти формують лінії оборони навколо аеродрому в тимчасово окупованому Бердянську. Про це повідомляє Defense Express.
Супутникові знімки Planet Labs за 27 січня свідчать, що весь аеродром по 15 км периметру отримав лінії оборони, що складаються з окопів, траншей та окремих позицій, включаючи укриття для техніки. Крім того, перед лінією окопів встановлюються протитанкові надовби.
Елементи основної лінії оборони на знімках позначені червоним, синім – протитанкові надовби, встановлення яких ще триває, жовтим – внутрішній периметр оборони, який було створено раніше.
Протитанкові надовби встановлюються у три ряди. Станом на п'ятницю приблизно 30% аеродрому було оточено ними. Як встановило видання, термін проведення цих робіт – після 10 січня.
Супутникові знімки свідчать, що траншеї викопані важкою технікою, зокрема, екскаваторами. Поруч із деякими укріпленнями помічено проведення робіт з облаштування окопів.
Крім того, на знімках помічено дев'ять літальних апаратів, з яких вісім видання ідентифікувало як гелікоптери, а один як БПЛА типу «Форпост». Також помічено активність наземного персоналу та техніки.
Defense Express вважає, що у росіян значно ширші плани на аеродром, ніж просто використовувати його як передову вертолітну базу.
Раніше повідомлялося, що окупанти закривають лікарні і вивозять обладнання у Каховці та Новій Каховці.
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