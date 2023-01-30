Загарбники звели загородження навколо аеродрому у Бердянську: супутникові знімки

У росіян, ймовірно, значно ширші плани на аеродром, ніж просто використовувати його як передову вертолітну базу

Російські окупанти формують лінії оборони навколо аеродрому в тимчасово окупованому Бердянську. Про це повідомляє Defense Express.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Супутникові знімки Planet Labs за 27 січня свідчать, що весь аеродром по 15 км периметру отримав лінії оборони, що складаються з окопів, траншей та окремих позицій, включаючи укриття для техніки. Крім того, перед лінією окопів встановлюються протитанкові надовби.

Елементи основної лінії оборони на знімках позначені червоним, синім – протитанкові надовби, встановлення яких ще триває, жовтим – внутрішній периметр оборони, який було створено раніше.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Протитанкові надовби встановлюються у три ряди. Станом на п'ятницю приблизно 30% аеродрому було оточено ними. Як встановило видання, термін проведення цих робіт – після 10 січня.

Супутникові знімки свідчать, що траншеї викопані важкою технікою, зокрема, екскаваторами. Поруч із деякими укріпленнями помічено проведення робіт з облаштування окопів.

Крім того, на знімках помічено дев'ять літальних апаратів, з яких вісім видання ідентифікувало як гелікоптери, а один як БПЛА типу «Форпост». Також помічено активність наземного персоналу та техніки.

Defense Express вважає, що у росіян значно ширші плани на аеродром, ніж просто використовувати його як передову вертолітну базу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що окупанти закривають лікарні і вивозять обладнання у Каховці та Новій Каховці.