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Загарбники звели загородження навколо аеродрому у Бердянську: супутникові знімки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загарбники звели загородження навколо аеродрому у Бердянську: супутникові знімки
Defense Express

У росіян, ймовірно, значно ширші плани на аеродром, ніж просто використовувати його як передову вертолітну базу

Російські окупанти формують лінії оборони навколо аеродрому в тимчасово окупованому Бердянську. Про це повідомляє Defense Express.

Супутникові знімки Planet Labs за 27 січня свідчать, що весь аеродром по 15 км периметру отримав лінії оборони, що складаються з окопів, траншей та окремих позицій, включаючи укриття для техніки. Крім того, перед лінією окопів встановлюються протитанкові надовби.

Елементи основної лінії оборони на знімках позначені червоним, синім – протитанкові надовби, встановлення яких ще триває, жовтим – внутрішній периметр оборони, який було створено раніше.

Загарбники звели загородження навколо аеродрому у Бердянську: супутникові знімки фото 1

Протитанкові надовби встановлюються у три ряди. Станом на п'ятницю приблизно 30% аеродрому було оточено ними. Як встановило видання, термін проведення цих робіт – після 10 січня.

Загарбники звели загородження навколо аеродрому у Бердянську: супутникові знімки фото 2

Супутникові знімки свідчать, що траншеї викопані важкою технікою, зокрема, екскаваторами. Поруч із деякими укріпленнями помічено проведення робіт з облаштування окопів.

Загарбники звели загородження навколо аеродрому у Бердянську: супутникові знімки фото 3

Крім того, на знімках помічено дев'ять літальних апаратів, з яких вісім видання ідентифікувало як гелікоптери, а один як БПЛА типу «Форпост». Також помічено активність наземного персоналу та техніки.

Загарбники звели загородження навколо аеродрому у Бердянську: супутникові знімки фото 4

Defense Express вважає, що у росіян значно ширші плани на аеродром, ніж просто використовувати його як передову вертолітну базу.

Раніше повідомлялося, що окупанти закривають лікарні і вивозять обладнання у Каховці та Новій Каховці.

Теги: Бердянськ Запоріжжя війна росіяни росія аеродром

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