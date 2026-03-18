В окупованому Донецьку росіяни відбирають позашляховики цивільних для фронту

glavcom.ua
Окупанти масово забирають автомобілі, що нібито припарковані з порушеннями, вилучають їх, а потім відправляють на фронт

У тимчасово окупованому Донецьку окупаційна адміністрація розгорнула масштабну схему вилучення приватного автотранспорту для потреб російської армії. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Використовуючи евакуатори, представники окупаційних структур масово забирають автомобілі, що нібито припарковані з порушеннями. Проте особливу увагу загарбники приділяють машинам підвищеної прохідності – пікапам, джипам та іншим позашляховикам, які мають високу цінність для військових підрозділів на передовій.

За даними ЦНС, процедура вилучення є лише формальним приводом для фактичного грабежу. Власники, які намагаються повернути своє майно, стикаються з відкритими погрозами та шантажем. Окупаційні органи залякують людей відкриттям кримінальних справ за статтями про «тероризм» або «державну зраду РФ», що робить будь-які юридичні спроби захисту прав власності неможливими.

Зафіксовано непоодинокі випадки, коли власники за допомогою GPS-трекерів відстежували свої автівки безпосередньо в зоні бойових дій невдовзі після їх евакуації з вулиць Донецька. Таким чином, цивільний транспорт без жодних законних підстав передається окупаційним підрозділам, а місцеве населення залишається без засобів пересування та під постійним тиском репресивної машини.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Донецьку фінансова скрута стала новим інструментом мобілізації. Виконавчі служби пропонують місцевим мешканцям, які мають значні заборгованості, «альтернативний» варіант погашення – підписання контракту з міністерством оборони РФ. 

Повідомляється, що боржників цілеспрямовано ставлять перед вибором: або фінансове крах, або участь у бойових діях. Обіцянка списання кредитів, штрафів та пені подається як найшвидший шлях розв'язання проблем, хоча фактично це є прихованим ультиматумом для людей у безвихідному становищі.

До слова, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби». 

