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    Путін створив нові загрози для Росії. Шойгу зробив шокуюче зізнання

    Росія в Західному військовому окрузі сформує 12 військових частин - Путін створив нові загрози для Росії. Шойгу зробив шокуюче зізнання
    Росія в Західному військовому окрузі сформує 12 військових частин
    фото з відкритих джерел

    Починаючи криваву «спецоперацію» в Україні, Кремль обіцяв росіянам відсунути загрозу НАТО, а вийшло все навпаки

    Росія продовжує агресивно реагувати на вступ Швеції і Фінляндії до НАТО. Зокрема Кремль під приводом нової загрози розгорне ще 12 військових частин і підрозділів в Західному військовому окрузі. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляють російські ЗМІ.

    «Заявки на вступ до НАТО подали наші найближчі сусіди Фінляндія і Швеція. Таким чином в зоні відповідальності Західного військового округу продовжує наростати напруженість. Вживаємо заходів адекватної протидії ... До кінця року в Західному військовому окрузі буде сформовано 12 військових частин і підрозділів», – зазначив Шойгу.

    Зазначимо, що починаючи війну в Україні, Кремль обіцяв росіянам відсунути загрозу НАТО. Наразі ж через російську агресію Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Процес вступу, ймовірно, займе всього кілька тижнів. Тепер заявки країн має погодити кожен з 30 союзників у Північноатлантичному альянсі.

    Увесь час підготовки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО Росія погрожувала цим країнам розгорнути ядерну зброю біля їхніх кордонів. Заступник міністра закордонних справ країни-агресора Сергій Рябков заявляв, що РФ не буде «просто миритися» із вступом Швеції та Фінляндії до Альянсу, а МЗС заявляло про кроки у відповідь «як військово-технічного, так і іншого характеру».

    Водночас сам очільник МЗС Росії Сергій Лавров зробив іншу заяву – мовляв, вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу нічого принципово не змінить.

    Читайте також: Росія нападе на Фінляндію, якщо та стане членом НАТО: заява МЗС
    Теги: росія окупанти війна Сергій Шойгу Україна окупація #stoprussia
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    Путін створив нові загрози для Росії. Шойгу зробив шокуюче зізнання