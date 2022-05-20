СБУ звільнила з полону малолітнього сина військової

Після окупації села на Чернігівщині, де перебував хлопець, жінка втратила з ним зв’язок

Служба безпеки України повернула з полону сина військовослужбовиці, якого допитували рашисти. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Для звільнення дитини Служба безпеки України провела спецоперацію у Чернігівській області, коли цей регіон був тимчасово окупований військами загарбників.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ мати хлопчика – військовослужбовець-контрактниця ЗСУ – задля безпеки відправила його до родичів в одне з сіл на Чернігівщині.

Та невдовзі село опинилося під тимчасовою окупацією, зв’язок із сином було втрачено.

Через декілька днів на телефон матері надійшов дзвінок з невідомого номера. Їй повідомили, що син у полоні. Окупанти висунули умову звільнення підлітка: в обмін на інформацію про розміщення низки військових об’єктів ЗСУ, які дислокуються на території регіону.

Жінка звернулася за допомогою до СБУ. У відповідь контррозвідники спецслужби розробили та провели успішну спецоперацію з порятунку дитини.

Матеріали слідства долучені до численних доказів порушення окупантами законів та звичаїв війни.

До слова, на Запоріжжі окупанти тримають у заручниках 117 українців. До слова, у тимчасово окупованому смт Чернігівка Запорізької області російські військові взяли в полон настоятеля храму Св. Пророка Іллі Православної церкви України о. Ігоря Ончева.