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    Події в Україні

    СБУ звільнила з полону малолітнього сина військової

    Від хлопця рашисти вимагали розвіддані - СБУ звільнила з полону малолітнього сина військової

    Від хлопця рашисти вимагали розвіддані

    фото: СБУ

    Після окупації села на Чернігівщині, де перебував хлопець, жінка втратила з ним зв’язок

    Служба безпеки України повернула з полону сина військовослужбовиці, якого допитували рашисти. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Для звільнення дитини Служба безпеки України провела спецоперацію у Чернігівській області, коли цей регіон був тимчасово окупований військами загарбників.

    Із початком повномасштабного вторгнення РФ мати хлопчика – військовослужбовець-контрактниця ЗСУ – задля безпеки відправила його до родичів в одне з сіл на Чернігівщині.

    Та невдовзі село опинилося під тимчасовою окупацією, зв’язок із сином було втрачено.

    Через декілька днів на телефон матері надійшов дзвінок з невідомого номера. Їй повідомили, що син у полоні. Окупанти висунули умову звільнення підлітка: в обмін на інформацію про розміщення низки військових об’єктів ЗСУ, які дислокуються на території регіону.

    Жінка звернулася за допомогою до СБУ. У відповідь контррозвідники спецслужби розробили та провели успішну спецоперацію з порятунку дитини.

    Матеріали слідства долучені до численних доказів порушення окупантами законів та звичаїв війни.

    До слова, на Запоріжжі окупанти тримають у заручниках 117 українців. До слова, у тимчасово окупованому смт Чернігівка Запорізької області російські військові взяли в полон настоятеля храму Св. Пророка Іллі Православної церкви України о. Ігоря Ончева.

    Теги: росія окупанти СБУ війна полон Україна окупація #stoprussia
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    СБУ звільнила з полону малолітнього сина військової