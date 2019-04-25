Влада Шрі-Ланки закликала готуватися до нових терактів



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На Шрі-Ланці посилюють охорону

У п'ятницю теракти можуть статися в мечетях країни

Влада Шрі-Ланки закликала населення бути готовим до можливих терактів у мечетях у п'ятницю, 26 квітня, повідомляє Sunday Times.

Спочатку інформація про погрози поширилася в соцмережах, пізніше влада підтвердила її.

Поліція посилила охорону мечетей та інших місць масового скупчення людей.

Нагадаємо, що вранці 25 квітня на пустирі за приміщенням суду міста Пугода у Шрі-Ланці стався новий вибух.

Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

За останніми даними кількість загиблих унаслідок вибухів у готелях і церквах Шрі-Ланки, які прогриміли під час святкування Великодня, зросла з 321 до 359.

До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.