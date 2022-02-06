Водії, обережно: 6 лютого дороги вкриє ожеледиця

Сьогодні на заході вітер посилиться

У неділю на більші частині території України можливі опади

У неділю, 6 лютого, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень у східних та західних областях буде невеликий сніг, а місцями – з дощем. Про це інформує Укргідрометцентр.

На решті території країни без опадів. На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. На заході місцями пориви сягатимуть 15-18 м/с.

Вночі буде 0-5 градусів морозу. На сході температура опуститься до -5…-10 градусів. Вдень температура буде становити 0-5 градусів тепла. У східних областях близько нуля.

У Карпатах вночі без опадів, а вдень невеликий сніг. Температура вночі та вдень -4…-12.

У Києві у неділю, 6 лютого, буде хмарно з проясненнями. Протягом доби – без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру 5-10 м/с. Вночі температура повітря 0-5 градусів морозу. Вдень – до 5 градусів тепла.

Нагадаємо, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.

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