Головна Новини
search button user button menu button

Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Матері загрожує до 15 років ув'язнення
фото: Офіс генпрокурора України

Підозрювану затримали одразу після отримання грошей

Правоохоронці викрили мешканку Волині, яка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис. Наразі жінка перебуває під вартою, а дитина – під наглядом органів опіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, 39-річна волинянка після розлучення проживала з наймолодшим сином, тоді як двоє старших дітей віком 13 і 16 років залишилися з батьком.

«Жінка, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжки, після розлучення залишилася проживати з наймолодшим сином. Не бажаючи надалі піклуватися про дитину, вона вирішила продати хлопчика», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

У березні 2026 року вона знайшла покупця та домовилася продати сина за $25 тис. 

«Чоловік, якому запропонували придбати дитину, звернувся до правоохоронців. Продаж хлопчика відбувся 17 квітня у Луцьку під контролем правоохоронних органів. Одразу після отримання грошей жінку затримали», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Матері оголосили підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми, вчинена щодо малолітнього). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою.

Також правоохоронці нададуть правову оцінку діям працівників соціальних служб, оскільки дитина перебувала на обліку. Наразі шестирічний хлопчик перебуває у притулку під наглядом органів опіки.

Читайте також:

Теги: кримінал гроші дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua