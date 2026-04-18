Стрілянина у Києві: поранено дитину, число загиблих зростає

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Дорослих поранених оглядають на надають допомогу на місці
фото з відкритих джерел

Спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину, та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває

Серед поранених на вулиці в Голосіївському районі столиці – дитина. Її медики транспортують у лікарню. Дорослих поранених оглядають на надають допомогу на місці. Як інформує «Главком», про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину, та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває. За попередньою інформацією, в супермаркеті теж лунають постріли», – заявив Кличко.

Внаслідок стрілянини є поранені та кілька загиблих.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі невідомий почав стріляти в людей. Чоловік відкрив вогонь на вулиці Деміївський. На місці інциденту багато крові. Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання злочинця. На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД.

Також у Святошинському районі столиці суперечка між знайомими завершилася стріляниною та госпіталізацією. Зловмисник поцілив з вогнепальної зброї жінці у стегно.

Нагадаємо, кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів до неї. Правоохоронці нагадують, що кампанія декларування зброї цивільними громадянами в Україні дає можливість мешканцям, які без дозволу зберігають або знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси до неї, задекларувати їх і отримати право на законне володіння.

