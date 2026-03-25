Підготовка до Євробачення. Співачка Leleka поскаржилася, що змушена витрачати великі кошти

Артистка зізналася, що наразі не має коштів на підготовку до свого виступу

Співачка Leleka готується представляти Україну на Євробаченні цьогоріч. Артистка поскаржилася на те, які суми їй доводиться витрачати на підготовку до свого виступу на пісенному конкурсі. Водночас виконавиця натякнула на проблеми з фінансуванням. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар співачки «Наодинці з Гламуром».

Leleka зізналася, що наразі вона не витрачає кошти на підготовку, тому що їх немає. Тож уся команда співачки працює на волонтерських засадах, Leleka сподівається, що робота її колег буде врешті оплачена. Тому артистка планує шукати спонсорів та допомоги, адже суми на підготовку до виступу на Євробаченні Leleka називає «велетенськими».

Leleka представлятиме Україну на Євробаченні-2026 фото: Іnstagram.com/suspilne.eurovision

«На сьогодні витрат нема, тому що немає чого витрачати. Збираємось найближчим часом починати шукати спонсорів, якоїсь залученості, тому що суми велетенські. Усе на Євробаченні коштує багато. Я не могла уявити, що це будуть такі суми і їх потрібно буде самотужки знаходити, тому це надає драйву та ризикованості всій цій справі», – зізналася зірка.

На питання журналістки, що співачка робитиме, якщо врешті не знайде коштів на свій виступ, вона згадала про інших фіналістів нацвідбору, які й досі виплачують борги. «Тоді ми будемо як деякі з фіналістів минулих років, які так і не знайшли цих коштів, тому досі виплачують борги. Я дуже сподіваюся, що в нас цього не буде. Мова зараз не йде про якусь мою творчу реалізацію. Ми хочемо якнайдостойніше, якнайкрасивіше представити Україну», – зауважила виконавиця.

Нагадаємо, переможниця національного відбору на «Євробачення» Leleka не змогла заспівати високі ноти на своєму сольному концерті та зірвала голос під час виступу. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогера Романа Бутурлакіна.

Також повідомлялося, 8 березня українська співачка Leleka презентувала новий варіант пісні Ridnym, з якою вона поїде на Євробачення-2026 у Відні. У новій версії композиції автори зробили кілька музичних змін, покликаних посилити її національне звучання. Найбільших змін зазнав початок пісні – вступ став більш атмосферним і виразним завдяки оновленій партії бандури. Її звучання зробили чистішим і більш помітним, що дозволяє одразу задати етнічний настрій композиції та підкреслити українські музичні корені.

До слова, співачка Leleka здобула максимальну підтримку від суддів та глядачів на Національному відборі України на Євробачення-2026. Вона отримала по 10 балів як від професійного журі, так і від глядачів, що в сумі принесло їй переможну 20-ку з конкурсною композицією Ridnym.