У Кривому Розі взято під варту 18-річного хлопця, який стріляв у дитину

За процесуального керівництва Криворізької північної окружної прокуратури повідомлено про підозру 18-річному чоловіку, який у громадському транспорті відкрив стрілянину по неповнолітній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«За даними слідства, 17 квітня ввечері підозрюваний, перебуваючи у громадському транспорті, на ґрунті словесного конфлікту дістав пневматичний пістолет та здійснив не менше чотирьох пострілів у свою знайому. 16-річна потерпіла отримала поранення в область тулуба та обличчя. Одне з ушкоджень – проникаюче поранення ока. Дівчина наразі перебуває у медичному закладі», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокурора судом підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Після проведення необхідних слідчих дій та встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень потерпілої буде вирішено питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення.

