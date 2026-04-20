У Кривому Розі взято під варту 18-річного хлопця, який стріляв у дитину

glavcom.ua
За даними слідства, 17 квітня ввечері підозрюваний дістав пневматичний пістолет та здійснив не менше чотирьох пострілів у свою знайому
За процесуального керівництва Криворізької північної окружної прокуратури повідомлено про підозру 18-річному чоловіку, який у громадському транспорті відкрив стрілянину по неповнолітній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«За даними слідства, 17 квітня ввечері підозрюваний, перебуваючи у громадському транспорті, на ґрунті словесного конфлікту дістав пневматичний пістолет та здійснив не менше чотирьох пострілів у свою знайому. 16-річна потерпіла отримала поранення в область тулуба та обличчя. Одне з ушкоджень – проникаюче поранення ока. Дівчина наразі перебуває у медичному закладі», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокурора судом підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Після проведення необхідних слідчих дій та встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень потерпілої буде вирішено питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення.

Нагадаємо, 19 квітня у Кривому Розі поліція затримала 18-річного хлопця, який поцілив у дівчину з пневматичного пістолета. У результаті стрілянини 16-річна потерпіла отримала травму ока, її госпіталізували.

