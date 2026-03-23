Мерія Харкова витратить понад 100 млн на набережну

Прифронтове місто не шкодує грошей на оновлення

Поки Харків щодня потерпає від ударів керованими авіабомбами та ракетних атак, міська влада вирішила витратити понад 100 млн грн на благоустрій. Мерія замовила масштабну реконструкцію набережної, що викликало хвилю обурення серед волонтерів та мешканців міста. Відповідний тендер з'явився у системі Prozorro, інформує «Главком».

Згідно з документацією, проєкт передбачає не лише косметичний ремонт, а й повне перепланування простору та заміну мереж.

Що планують зробити за ці гроші?

Проєкт передбачає капітальний ремонт та благоустрій однієї з ділянок міської набережної. У перелік робіт входять:

оновлення покриття проїжджої частини зі створенням пішохідної зони по Лопанській набережній;

влаштування тактильної плитки;

влаштування болардів;

перевлаштування залізобетонних конструкцій;

улаштування системи водозниження;

підняття горловини колодязів до проєктних відміток із заміною люків;

улаштування нової мережі зливової каналізації з установкою нових дощоприймальних колодязів;

перевлаштування мереж зовнішнього водопостачання;

винос і перекладка мереж зв’язку з реконструкцією колодязів і камер;

винос і перекладка кабелів електропостачання;

улаштування мережі відеоспостереження;

переулаштування мереж зовнішнього електроосвітлення із встановленням нових опор та світильників.

Роботи мають завершити до кінця 2027 року. Йдеться про реконструкцію Лопанської набережної та провулку Лопанського з облаштуванням пішохідної зони.

За даними Харківського антикорупційного центру, загалом на реконструкцію набережної місто планує витратити 255 млн грн. Крім того насправді ця частина пішохідної Лопанської набережної вже відкрита з кінця 2025 року.

«Ми не хочемо бути випаленою землею. І для нас сьогодні, щоб утримати людей, потрібно надати їм якісніші послуги. Зробити так, щоб у них був гарний настрій, гарні емоції, було освітлення, було тепло в оселях. Щоб вони не виїжджали з прифронтових міст та громад. Потрібно не складати руки і казати: все, все пропало, все погано, все не гарно. А робити», – зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов.

На нинішні торги подався лише один учасник – товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Технології Енергозбереження». Зараз триває визначення переможця.

