«Не встигли вибігти»: батько 11-річного Максима, якого Росія вбила у Києві, показав кімнату сина

Максим Веремчук загинув під час російського обстрілу 16 квітня 2026 року

Максим навчався у п'ятому класі Дитячої інженерної академії

У ніч на 16 квітня армія країни-агресорки РФ завдала удару по Києву балістичними ракетами та дронами. Під час атаки загинув 11-річний Максим Веремчук, учень п'ятого класу Дитячої інженерної академії. Хлопчик загинув у власному ліжку. Про це повідомляє «Главком».

У коментарі для «Радіо Свобода» батько дитини Ігор розповів, що родина не почула сигналу повітряної тривоги.

«Ракета прилетіла, вбила сина, в тій кімнаті. Син, який спав біля вікна – живий. А він [спав] трішки далі. Ми навіть повітряної тривоги не чули, коли все трапилось. Не встигли зреагувати і вибігти», – сказав чоловік.

Дідусь Максима розповів, що востаннє бачив онука на вихідних, коли вся сім'я зустрілася святкувати Великдень.

Внаслідок російського обстрілу Києва 16 квітня загинув 11-річний Максим Веремчук, який під час атаки спав у своєму ліжку. У коментарі для «Радіо Свобода» батько дитини Ігор розповів, що родина не почула сигналу повітряної тривоги.

У спальні – два ліжка. На тому, що стоїть ближче до вікна, спав ще один син, він вижив під час удару.

Кімната, в якій загинув Максим скриншот відео

Загиблому хлопчику було всього 11 років. Максим навчався у п'ятому класі Дитячої інженерної академії.

«Це невимовний біль, який неможливо осягнути розумом. Ще одне життя, яке мало тривати десятиліттями, обірвалося через черговий акт російського терору. У батьків відібрали цілий світ. Замість планів на майбутнє – чорна порожнеча», – написали в навчальному закладі.

Атака на Україну 16 квітня 2026 року

Російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди. Ще понад 18 мешканців столиці отримали поранення.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.