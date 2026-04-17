Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Не встигли вибігти»: батько 11-річного Максима, якого Росія вбила у Києві, показав кімнату сина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Не встигли вибігти»: батько 11-річного Максима, якого Росія вбила у Києві, показав кімнату сина
Максим Веремчук загинув під час російського обстрілу 16 квітня 2026 року
відео «Радіо Свобода», колаж glavcom.ua

Максим навчався у п'ятому класі Дитячої інженерної академії

У ніч на 16 квітня армія країни-агресорки РФ завдала удару по Києву балістичними ракетами та дронами. Під час атаки загинув 11-річний Максим Веремчук, учень п'ятого класу Дитячої інженерної академії. Хлопчик  загинув у власному ліжку. Про це повідомляє «Главком».

11-річний Максим Веремчук загинув під час атаки РФ

У коментарі для «Радіо Свобода» батько дитини Ігор розповів, що родина не почула сигналу повітряної тривоги.

«Ракета прилетіла, вбила сина, в тій кімнаті. Син, який спав біля вікна – живий. А він [спав] трішки далі. Ми навіть повітряної тривоги не чули, коли все трапилось. Не встигли зреагувати і вибігти», – сказав чоловік.

Дідусь Максима розповів, що востаннє бачив онука на вихідних, коли вся сім'я зустрілася святкувати Великдень.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

У спальні – два ліжка. На тому, що стоїть ближче до вікна, спав ще один син, він вижив під час удару.

Кімната, в якій загинув Максим
Кімната, в якій загинув Максим
скриншот відео

Загиблому хлопчику було всього 11 років. Максим навчався у п'ятому  класі Дитячої інженерної академії.

«Це невимовний біль, який неможливо осягнути розумом. Ще одне життя, яке мало тривати десятиліттями, обірвалося через черговий акт російського терору. У батьків відібрали цілий світ. Замість планів на майбутнє – чорна порожнеча», – написали в навчальному закладі.

Атака на Україну 16 квітня 2026 року  

Російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди. Ще понад 18 мешканців столиці отримали поранення.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

Теги: Київ ракетна атака дитина смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

«Не встигли вибігти»: батько 11-річного Максима, якого Росія вбила у Києві, показав кімнату сина
«Не встигли вибігти»: батько 11-річного Максима, якого Росія вбила у Києві, показав кімнату сина
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua