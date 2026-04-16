«Яка ти гарна». Ірина Білик показала свої дитячі фото

Артистка розповіла, як справляється із сумнівами в собі та що їй у цьому допомагає

Народна артистка України Ірина Білик поділилася спогадами з дитинства Співачка показала свої дитячі фото та розповіла, як їй у дорослому віці допомагає згадка про себе з дитинства, коли її нинішні досягнення були лише мрією. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки у Facebook.

У своєму блозі Ірина Білик опублікувала колажі зі своїх фото, де вона доросла та маленька. На цих фото співачка написала запитання до себе з дитинства та відповіді вже від дорослої себе. «Коли я починаю сумніватися в собі, у своїх рішеннях чи навіть у своїх мріях. Я просто нагадую собі одну річ: колись усе, що в мене є зараз, теж було лише мрією. Такою ж далекою, трохи страшною, іноді навіть нереальною. Але я йшла до неї. Маленькими кроками, із сумнівами, зі страхами – але йшла. А ви обираєте те, що є чи шанс на мрію?» – йдеться в дописі.

фото: Ірина Білик/Facebook

«Ти збираєш повні зали і всі співають твої пісні?» – запитала Ірина Білик у себе дорослої. «Після концерту я просто без сил, але щаслива», – відповіла зірка на тлі фото з повною залою глядачів.

фото: Ірина Білик/Facebook

«Сьогодні знову багато справ, іноді просто хочу тиші», – пише Білик. У відповідь на дитячому фото вона відповідає собі: «А ти подумай про те, що справи це і є життя».

фото: Ірина Білик/Facebook

На ще одному колажі Ірина Білик пише: «Я хвилююсь, що всі навколо обговорюють моє особисте життя». На що маленька версія її відповідає: «Але це ж так прикольно кохати й бути коханою».

фото: Ірина Білик/Facebook

«Знову щось у мені не так», – зазначила артистка. Та водночас сама ж собі відповідає: «Я дивлюсь на тебе й мені все подобається, ти навіть не уявляєш, яка ти гарна».

Нагадаємо, 6 квітня народна артистка України Ірина Білик святкувала свій день народження. Співачці виповнилося 56 років, у цей день відбувся реліз її легендарного хіта «Про любов» українською мовою. Ірина Білик уже рік виконує пісню «Про любов» українською на своїх концертах. Однак саме 6 квітня 2026 року на YouTube-каналі співачки відбувся офіційний реліз цієї пісні.

Також повідомлялося, як Ірину Білик з днем народження вітали її колеги та друзі. Одне з привітань до дня народження зірки опублікувала охресниця Ірини Білик співачка Аліна Гросу привітала свою хрещену зі святом. Також виконавиця поділилася світлинами зі своєю хрещеною.