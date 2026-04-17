У Бородянці дитину засипало піском: врятувати хлопчика не вдалося

У селищі Бородянка Бучанського району на Київщині хлопчика 2015 року народження засипало піском. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Рятувальники, які прибули на виклик, виявили дитину під товстим шаром піску. Бійці ДСНС оперативно визволили хлопчика та передали його бригаді швидкої допомоги. На момент рятування дитина була без свідомості.

Дитина опинилася під товстим шаром щільного піску фото: ДСНС Київщини

Медики провели комплекс реанімаційних заходів, намагаючись повернути хлопчика до життя, проте були змушені констатувати смерть.

Реанімаційні заходи не принесли позитивного результату фото: ДСНС Київщини

На місці події працювали рятувальники та правоохоронці. Наразі поліція встановлює всі обставини трагедії та з’ясовує, як дитина опинилася під завалом.

Нагадаємо, 15 квітня на Рівненщині знайшли тіло хлопчика, який зник у селі Колки ще на початку квітня: водолази ДСНС підняли його на поверхню. Хлопчика знайшли на відстані 1 кілометр від місця зникнення. До пошукової операції, яка тривала протягом десяти днів, були залучені понад 60 рятувальників ДСНС, поліцейські, добровольці, кінологічна служба.