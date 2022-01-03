Професор із Чернівців розповів, як знімали новорічне привітання Зеленського

Олег Ангельський зауважив, що гостям за святковим столом наливали не шампанське, а воду

Український інженер-оптик, доктор фізико-математичних наук, професор із Чернівців Олег Ангельський, якого запросили на знімання новорічного привітання Володимира Зеленського, розповів про те, як все відбувалося. Про це пише «Молодий буковинець».

За словами професора, знімання тривали три дні: від 27 до 29 грудня. Він додав, що справжнє шампанськє гостям не наливали, замість нього була газована вода.

Також Олег Ангельський повідомив, що їх годували, проте цього не було в кадрі. Професор додає, що завдяки зніманням він познайомився із відомими українцями, проте із президентом не встиг поговорити.

«Особливо вразило те, що було багато героїв України, які зараз боронять нашу державу на кордоні з Росією. Поспілкувався із багатьма колегами, які представляють сферу освіти. Там був учитель фізики з Харкова – це була дуже приємна зустріч, і нам було про що поговорити», – сказав Олег Ангельський.

Нагадаємо, у новорічну ніч 31 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із новорічним привітанням. У відеоролику, який транслювали українські телеканали, президент виголошував свою новорічну промову в компанії українських спортсменів, військовослужбовців, культурних діячів тощо. Була присутня на урочистому заході і Наталія Борисовська, яка сиділа за святковим столом ліворуч від глави держави.

Президент Володимир Зеленський у новорічному привітанні згадав перемоги українців за минулий рік та похизувався здобутками, зокрема, тим, як налякав олігархів.

Повне відео-привітання Зеленського дивіться тут.

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