ВООЗ попереджає: пандемія коронавірусу лише посилюється

Минулого тижня ВООЗ зафіксувала таку ж динаміку, яка була у перші п’ять місяців пандемії Covid-19

Сьогодні світ наближається до найвищого рівня поширення коронавірусу за весь час пандемії

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється. Минулого тижня організація зафіксувала таку ж динаміку, яка була у перші п’ять місяців пандемії Covid-19. Про це йшлося на брифінгу в Женеві.

Як розповів глава ВООЗ, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається ріст кількості нових смертей від коронавірусу.

«У всьому світі пандемія Covid-19 продовжує посилюватися. Нові випадки ростуть 9-й тиждень поспіль, а смерті - шостий тиждень поспіль. Якщо поглянути на динаміку, було майже стільки ж випадків у світі минулого тижня, як у перші п’ять місяців пандемії», – сказав він.

Раніше Гебреісус повідомляв що світ наближається до найвищого рівня поширення коронавірусу за весь час пандемії. За останні два місяці спостерігається майже дворазовий щотижневий приріст кількості нових хворих.

До цього глава ВООЗ говорив, що пандемію коронавірусу у світі вдасться взяти під контроль вже найближчими місяцями. Водночас він був стурбований тим, що коронавірус почав швидше поширюватися у віковій групі 25-59 років.

Нагадаємо, наразі у світі на коронавірус хворіє понад 19 млн осіб. Україна знову в антирейтингах. Найбільше хворих виявили в Індії, Туреччині та США. Україна займає 16 місце у світі та 8 в Європі.

Також додамо, що ЄС відкриє кордони для щеплених схваленими вакцинами туристів.