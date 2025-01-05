Ворог просунувся в Кураховому та Торецьку: оновлена карта DeepState

Окупанти мають успіхи поблизу шістьох населених пунктів Донеччини

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог просунувся в Кураховому та Торецьку на Донеччині.

Крім того, окупанти мають часткові успіхи в районі Шевченка, біля Дальнього, Воздвиженки та Баранівки.

Нагадаємо, триває 1047-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 31 авіаційного удару, скинувши 48 керованих авіаційних бомб (КАБ), використав для ураження 709 дронів-камікадзе. Здійснив близько 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

Аналітики ISW повідомили, що останніми тижнями російські війська використовували менше бронетехніки під час нападів на найбільш активних ділянках лінії фронту, зокрема на курахівському напрямку. Ймовірно, щоб зберегти цю техніку, оскільки радянські запаси скорочуються.