Сили оборони України відкинули росіян біля Піщаного на Донеччині – «Хортиця»

Речник ОСУВ «Хортиця» зауважив, що на Покровському напрямку ворог переважає Сили оборони в живій силі

Українські військові змогли відкинути російські сили біля Піщаного, що неподалік Покровська на Донеччині. Наразі там тривають бойові дії з ворогом. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

«Ворожих ДРГ в Покровську немає, бої на околицях міста не ведуться. Звісно ворог намагається просунутися на відстань поближче до міста», – сказав Волошин.

За його словами, у росіян є намагання прорватися через лівий, правий фланги, щоб уникнути фронтального штурму.

«Ворог також уникає лобових атак, тому намагається обходити місто стороною. Це місто звісно для нас важливе, адже там є залізниця, за яку ворог намагатиметься хапатися. Наразі нашим Силам оборони вдалося відкинути російські сили біля Піщаного – це неподалік Покровська. Це селище поруч з селищем Шевченко. Сили оборони дали бій ворогу, він відкотився до посадок й наразі там тривають бойові дії з ворогом», – розповів Волошин.

Він зауважив, що на Покровському напрямку ворог переважає Сили оборони в живій силі.

«Проти нашої однієї бригади ворог виставляє чотири бригади, які йдуть на штурмові дії», – сказав Волошин.