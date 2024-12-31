Окупанти атакували ракетами Сумщину: є влучання

Влада закликає жителів Сумщини бути уважними та обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Сьогодні, 31 грудня, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади на Сумщині. Про це повідомляє пресслужба місцевої обласної військової адміністрації.

Наслідки атаки росіян уточнюються.

Влада закликає місцевих жителів бути уважними та обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, по всій Україні станом на 8:00 оголошена загроза ракетної атаки. РФ може вдарити балістикою, зокрема «Орєшніком».

До слова, триває 1042-й день повномасштабної війни.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Крім цього, здійснив майже 4500 обстрілів, з них 198 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 1864 дрони-камікадзе.