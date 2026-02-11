Головна Світ Політика
Чехія заявила про брак коштів на придбання боєприпасів для України: як це позначиться на війні

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Чехія заявила про брак коштів на придбання боєприпасів для України: як це позначиться на війні
Чеська схема постачання боєприпасів Києву зіткнулася з дефіцитом фінансування
Чеська ініціатива з постачання боєприпасів для України передбачає закупівлю снарядів по всьому світу на суму €5 млрд, нині вдалося зібрати лише €1,4 млрд.

Чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для України, яка стала ключовим елементом підтримки ЗСУ, наразі відчуває гострий дефіцит коштів. Про це агенції Reuters заявив високопоставлений представник НАТО, інформує «Главком».

Програма, до якої залучаються іноземні донори, включаючи Німеччину, Данію та Нідерланди, а також чеські посадовці оборонного відомства та збройові компанії, передбачає придбання для України боєприпасів великого калібру. 

Чехія планувала придбати для України снарядів по всьому світу на суму €5 млрд, але наразі вдалося зібрати лише €1,4 млрд.

Попри складнощі, Прага таки підтвердила фінансування на закупівлю 760 000 снарядів на поточний рік. Новий уряд Чехії на чолі з Андреєм Бабішем запевнив, що програма триватиме, але за умови, що основний фінансовий тягар нестимуть інші країни-партнери.

Міністр оборони Чехії Яромір Зуна також зазначив, що пріоритетом на наступні чотири роки залишається ефективне управління закупівлями в третіх країнах, щоб забезпечити стабільність логістики для української артилерії.

Нагадаємо, Європейський Союз на рівні послів погодив виділення €90 млрд допомоги для України. Європейський Парламент переважною більшістю голосів підтримав надання Україні масштабного кредитного пакету у розмірі €90 млрд на період 2026–2027 років. Як передбачається, кошти будуть спрямовані на підтримку економіки та зміцнення обороноздатності країни.

