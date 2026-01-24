РФ відправила в Абу-Дабі агента ГРУ – найкращого переговорника Кремля

Зорін брав участь у переговорах у травні 2022 року щодо здачі в полон українських захисників «Азовсталі»

Про участь Зоріна, який зараз обіймає посаду першого заступника начальника інформації управління ГРУ, офіційно не повідомляли

На тристоронніх переговорах в ОАЕ, де делегації США, України та РФ обговорювали шляхи завершення війни, Кремль представив нетиповий «дипломат»: інтереси Москви захищав співробітник Головного розвідувального управління (ГРУ) Олександр Зорін. Цей спецпризначенець раніше став відомим завдяки вербуванню сирійських найманців до лав ПВК «Вагнер». Як інформує «Главком», про це пише «Агентство. Новини».

Російська делегація складалася з трьох осіб. Найвищий за рангом – начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ) Ігор Костюков, про участь якого раніше офіційно повідомляв Кремль.

Утім, у кадр також потрапив ще один високопоставлений представник – перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін. Його участь публічно не анонсувалася.

Третім учасником делегації був перекладач Ілля Курепов, співробітник лінгвістичного центру Міноборони РФ.

Олександр Зорін – генерал-лейтенант ГРУ, уродженець Харкова 1968 року. Він двічі обіймав посаду військового аташе РФ у Японії, а у 2016-2017 роках був спецпредставником Міноборони Росії в Женеві на переговорах щодо припинення вогню в Сирії.

Російські та прокремлівські джерела неодноразово називали його «найкращим» або «найпотужнішим» переговорником Кремля. Кремлівський політолог Сергій Марков прямо називав Зоріна найефективнішим російським переговорником, а військовий кореспондент «Комсомольської правди» – людиною, здатною «розплутувати найскладніші конфлікти».

Зорін також був одним з архітекторів конференції з національного діалогу в Сирії у 2018 році та організовував контакти між режимом Асада і частиною сирійської опозиції.

Під час повномасштабної війни проти України Зорін брав участь у переговорах у травні 2022 року щодо здачі в полон українських захисників, заблокованих на заводі «Азовсталь» у Маріуполі.

У травні 2025 року він також входив до складу російської делегації на переговорах у Стамбулі. За закритим указом Путіна отримав звання Героя РФ.

У 2021 році журнал Foreign Policy з посиланням на сирійських повстанців повідомляв, що Зорін у 2016 році керував кампанією Міноборони РФ з вербування сирійців для участі у війні в Лівії на боці сил Халіфи Хафтара.

За даними видання, сирійців вводили в оману, обіцяючи службу з охорони нафтових об’єктів у складі «ПВК Вагнера». Натомість після прибуття вони дізнавалися, що мають безпосередньо брати участь у бойових діях за значно меншу винагороду, ніж обіцялося.

Нагадаємо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. Раніше повідомлялося, що черговий раунд може відбутися вже наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США, які відбувалися упродовж 23-24 січня в Абу-Дабі, пройшли конструктивно.

Напередодні Володимир Зеленський зазначав, що під час першого раунду в Абу-Дабі Україна отримала «частину відповідей» від російської сторони, проте деталі залишилися неоголошеними. Глава переговорної групи Рустем Умєров пояснив, що наразі обговорюються технічні параметри завершення війни та «логіка подальшого процесу», проте фундаментальні розбіжності залишаються.

Також секретар РНБО Рустем Умєров разом з керівником Офісу президента Кирилом Будановим, главою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією та заступником очільника Банкової Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі.

За словами Умєров, з боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. В російській делегації – представники воєнної розвідки та армії.