Мінрозвитку оцінило наслідки ворожих ударів по портах та залізниці України

З початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 686 об'єктів портової інфраструктури

Росія не полишає спроби знищити практично усю інфраструктуру. Так, з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 686 об'єктів портової інфраструктури, 150 цивільних суден, пошкоджено майже 24 тисячі об'єктів залізничної інфраструктури. Про це, як зазначає пресслужба КМ, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує «Главком».

Олексій Кулеба наголосив, що логістика в умовах війни є критично важливою складовою національної безпеки, саме тому РФ системно атакує порти, залізницю, дороги та іншу транспортну інфраструктуру.

«Логістика у період повномасштабної війни – це насамперед питання безпеки і обороноздатності. Ворог б’є по тому, що з’єднує країну, забезпечує експорт, роботу бізнесу, постачання в регіони та життєздатність прифронтових громад», – зазначив Олексій Кулеба.

Також він повідомив, що по залізниці ворог завдав понад 4700 ударів, пошкоджено майже 24 тисячі об’єктів. Лише з початку року зафіксовано 266 ударів по рухомому складу та об’єктах залізниці.

Нагадаємо, віцепрем’єр Кулеба анонсував доплати у 20 000 грн за роботу під обстрілами. Працівники «Укрзалізниці», які залучені до ліквідації наслідків російських атак, до кінця опалювального сезону отримуватимуть додаткові 20 тис. грн. щомісяця.

Також «Главком» писав, що «Укрзалізниця» у деяких регіонах запровадила тимчасові обмеження. Після масованого російського обстрілу залізничники змушені переглянути розклад потягів. У деяких регіонах затримки поїздів можуть сягати до однієї години.