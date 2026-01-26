Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вдарила по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки та школи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ вдарила по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки та школи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Через ворожий обстріл є пошкодження житлових багатоповерхових будинків та школи в Індустріальному районі

Російська терористична армія вдарила дроном та ракетою по Харкову. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

«Внаслідок ворожого обстрілу міста є постраждалі. Ворог продовжує атаку з повітря на Харків – будьте обережні!», – наголосив мер.

Терехов додав, що через ворожий обстріл є пошкодження житлових багатоповерхових будинків та школи в Індустріальному районі. Він уточнив, що на дану хвилину відомо про двох постраждалих.

«Також пошкоджень зазнав дитячий садочок в Індустріальному районі», – зазначив мер.

Нагадаємо, у ніч на 25 січня російські терористи вкотре атакували Харків ударними дронами. За повідомленням мера Ігоря Терехова, було зафіксовано влучання.

Читайте також:

Теги: війна Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кирило Буданов очолить Офіс президента
Найкращий новорічний подарунок для України
2 сiчня, 18:08
Донбас після війни: європейський досвід управління конфліктними територіями
Донбас після війни: європейський досвід управління конфліктними територіями
15 сiчня, 12:13
Європі Кремль дає зрозуміти – не можна розміщувати контингент в Україні
«Орєшнік» як блеф: чим насправді лякає Кремль Захід
9 сiчня, 10:58
Гуляйпільський напрямок став ключем до Запоріжжя для окупантів
Гуляйпільський напрямок: у Росії спливає час
11 сiчня, 09:05
Кремль не можна змусити раціонально домовитися, що б не робили Україна, Європа, Америка чи Китай
Квиток в один кінець для РФ. Війна на виснаження не призвела до падіння України
29 грудня, 2025, 18:08
Мирослав Маринович вважає, що за рік втома українців через війну може стати меншою
Маринович звернувся до українців, які втомилися від війни
7 сiчня, 15:48
Захарова: плани Заходу і України загрожують миру в Європі
РФ назвала західні війська в Україні «законними бойовими цілями»
8 сiчня, 13:39
Зіткнувшись із провалами на фронті, Кремль посилив пропаганду
Улюблена газета Трампа викрила велику брехню Путіна
18 сiчня, 17:59
Генесек НАТО Марк Рютте головна проблема для НАТО зараз – війна в Україні
Генсек НАТО назвав ключову проблему для Альянсу
21 сiчня, 15:54

Події в Україні

Кривий Ріг: російський дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа
Кривий Ріг: російський дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа
РФ вдарила по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки та школи
РФ вдарила по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки та школи
Як будуть вимикати світло 27 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 27 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
ДТЕК показав теплоелектростанцію після російських обстрілів
ДТЕК показав теплоелектростанцію після російських обстрілів
Сили оборони спростували повну окупацію Оріхово-Василівки
Сили оборони спростували повну окупацію Оріхово-Василівки
Окупанти дистанційно мінують Сумщину: влада звернулася до місцевих жителів
Окупанти дистанційно мінують Сумщину: влада звернулася до місцевих жителів

Новини

Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Сьогодні, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua