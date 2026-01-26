РФ вдарила по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки та школи

Через ворожий обстріл є пошкодження житлових багатоповерхових будинків та школи в Індустріальному районі

Російська терористична армія вдарила дроном та ракетою по Харкову. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

«Внаслідок ворожого обстрілу міста є постраждалі. Ворог продовжує атаку з повітря на Харків – будьте обережні!», – наголосив мер.

Терехов додав, що через ворожий обстріл є пошкодження житлових багатоповерхових будинків та школи в Індустріальному районі. Він уточнив, що на дану хвилину відомо про двох постраждалих.

«Також пошкоджень зазнав дитячий садочок в Індустріальному районі», – зазначив мер.

Нагадаємо, у ніч на 25 січня російські терористи вкотре атакували Харків ударними дронами. За повідомленням мера Ігоря Терехова, було зафіксовано влучання.