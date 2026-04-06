Одеса оголосила День жалоби після нічної атаки ворога

Лариса Голуб
Місто вшановує пам’ять мешканців, які загинули під час російського удару
фото: Сергій Лисак

Вночі 6 квітня російські війська масовано атакували Одесу ударними безпілотниками

Сьогодні, 6 квітня, в Одесі оголошено День жалоби. Місто вшановує пам’ять мирних мешканців, які загинули під час чергового акту російського терору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську міську раду.

У міськраді зазначили, що відповідне розпорядження підписано з метою вшанування пам’яті загиблих в умовах повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України. 

«Сьогодні в Одесі оголошено день жалоби у зв’язку із трагедією, яка сталася внаслідок ворожої атаки в ніч на 6 квітня та призвела до загибелі людей», – йдеться в повідомленні. 

Згідно з розпорядженням міського голови, на знак скорботи за загиблими:

  • На будинках і спорудах місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій приспущено державний прапор України та прапор міста Одеси з чорними стрічками.
  • Підприємствам, установам та організаціям міста незалежно від форм власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Одесити несуть квіти та лампадки до місць трагедії, вшановуючи пам'ять своїх співгромадян, чиє життя обірвав російський терор.

Редакція «Главкому» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Нагадаємо, нічна атака окупантів на Одесу призвела до чергових руйнувань цивільної інфраструктури та, на жаль, до людських жертв. Міська влада та рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу та надання допомоги постраждалим. У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори.

У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

Станом на 9:00 відомо про трьох загиблих. Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 15, з яких 13 госпіталізовано. Одеські правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей через російську атаку на Одесу.

