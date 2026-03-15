«Мене змушують відновити «Дружбу». Зеленський розказав про ситуацію навколо нафтопроводу

Наталія Порощук
Президент України про конфлікт навколо нафтопроводу «Дружба»: «Це також своєрідне зняття санкцій»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення експорту російської нафти через нафтопровід «Дружба» не впливає на світовий ринок, оскільки обсяги малі. Про це він повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Вчора ми говорили, наприклад, з Еммануелем, і він каже мені: що ти думаєш в цілому про цей ремонт і терміни, хочу поговорити відверто. Я йому кажу: давай домовимося, що питання ремонту – це друге питання. Перше питання – всі разом вирішили відновити експорт російської нафти? Я сказав, що мені складно, тому що лідери хочуть перестрибнути цей крок. Це неправильно. Питання глобальніше: ми продаємо російську нафту або ми її не продаємо. Тому що мене змушують відновити «Дружбу». Чим це відрізняється від зняття санкцій з «рускіх»?», – зазначив президент.

Президент підкреслив, що треба бути чесними щодо реальної ситуації на ринку: обсяг нафти та енергоресурсів у світі обмежений, а Ормузька протока фактично перекрита, що блокує близько 18–20% світового обсягу. «Чому ми можемо в одному випадку казати США, що ми проти зняття санкцій, а з іншого боку, змушувати Україну відновити нафту через «Дружбу» ще й по політичній ціні, якою оплачується антиєвропейська політика? Це також своєрідне зняття санкцій», – додав він.

«Є питання: чи заблоковано все або, чи заблоковано не для всіх? Чи є енергетична криза в Європі, чи це емоційний дефіцит? І чи вирішить Європа це питання? Тоді питання європейського континенту забезпечене. Який обʼєм з того, що йде через «Дружбу», в частці загального? І як ця російська нафта впливає на європейську безпеку? Я просто кажу: якщо ми вирішили відновити російську нафту, то я хочу, щоб вони знали, що я проти цього. І не треба мене звинувачувати, що я блокую. Я не блокую. Я відверто кажу: я проти цього. Але якщо мені ставлять умови, що Україна не отримує зброї, то тоді, вибачте, я роззброєний в цьому питанні. Я сказав нашим друзям з Європи, що це називається шантаж», – підсумував президент.

Також Зеленський на зустрічі назвав найбільший гріх Орбана. 

Нагадаємо, Брюссель офіційно звернувся до Києва з пропозицією розгорнути спеціальну інспекційну місію для перевірки стану нафтопроводу «Дружба».

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 березня 2026 року заявив, що готовий силою змусити Україну відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Раніше прем’єр Угорщини звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти. За його словами, президент України нібито заявив, що не має наміру відкривати нафтопровід, попри зобов’язання в межах угод з ЄС, які передбачають транспортування нафти через «Дружбу».

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч з головою ЄС Урсулою фон дер Ляєн, щоб посилити тиск на Україну та пришвидшити відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».

