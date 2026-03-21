Зеленський розповів про результати першого дня мирних переговорів у США

Українська та американська сторона продовжать спілкування в неділю, 22 березня

Українська делегація провела перші переговори у Сполучених Штатах, зустрівшись зі спецпредставниками президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Як інформує «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу, 21 березня.

«Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну – війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна», – наголосив він.

За словами Зеленського, українська та американська сторона продовжать спілкування в неділю, 22 березня.

«Найголовніше – зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни та наскільки вони готові робити це чесно та достойно», – зазначив український президент.

Він також зауважив, що через «іранську ситуацію» геополітичні проблеми зросли.

Зеленський додав, що очікує на детальну доповідь українських переговірників.

Раніше стало відомо, що у суботу, 21 березня, українська делегація проводитиме перемовини з американською стороною. Зустріч буде двосторонньою, переговори пройдуть без участі російської сторони.

«Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні ми детально говорили щодо перемовин і з Умєровим, і з Кирилом Будановим, і з Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь Сергій Кислиця. Наш пріоритет – зробити все для можливості достойного миру», – розповів президет Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський поділився «поганим передчуттям» щодо перемовин із РФ, пояснивши це тим, що увага США частково перемикнулася на ситуацію в Ірані.

До слова, спецпосланець президента США Джон Коул під час візиту до Мінська заявив про зняття обмежень проти Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі, а також білоруського Міністерства фінансів, «Білоруськалію» та Білоруської калійної компанії.