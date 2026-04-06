Відео порятунку дитини після обстрілу Одеси: зворушливі кадри

Від обстрілу постраждали троє дітей, одна загинула

Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила відео, на якому показано проведення аварійно-рятувальних робіт в Одесі після масштабної атаки РФ. Зокрема, у відео потрапили кадри порятунку дитини з-під завалів пошкодженої багатоповерхівки. Про це повідомляє «Главком».

Збройні сили РФ масовано атакували ударними безпілотниками об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури Одеси. Було пошкоджено приміщення дитсадка, магазину, територію парку, а також житлові будинки.

За даними прокуратури, від атаки РФ постраждали троє дітей: семимісячний хлопчик, дворічна дівчинка, 17-річний юнак. Зокрема, рятувальники показали, як витягали одного з малюків. На відео видно, що дитина дуже налякана і постійно плаче.

Травми різного ступеня тяжкості отримали 15 громадян, у тому числі вагітна жінка та двоє дітей. У постраждалих осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння.

Під ворожим ударом опинилися Київський та Приморський райони міста фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори.

У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

Станом на 9:00 відомо про трьох загиблих. Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 15, з яких 13 госпіталізовано. Одеські правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей через російську атаку на Одесу.

До слова, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт.