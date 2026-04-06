Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Відео порятунку дитини після обстрілу Одеси: зворушливі кадри

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Поранені отримали травми різного ступеня тяжкості 
фото: ДСНС

Від обстрілу постраждали троє дітей, одна загинула

Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила відео, на якому показано проведення аварійно-рятувальних робіт в Одесі після масштабної атаки РФ. Зокрема, у відео потрапили кадри порятунку дитини з-під завалів пошкодженої багатоповерхівки. Про це повідомляє «Главком».

Збройні сили РФ масовано атакували ударними безпілотниками об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури Одеси. Було пошкоджено приміщення дитсадка, магазину, територію парку, а також житлові будинки.

За даними прокуратури, від атаки РФ постраждали троє дітей: семимісячний хлопчик, дворічна дівчинка, 17-річний юнак. Зокрема, рятувальники показали, як витягали одного з малюків. На відео видно, що дитина дуже налякана і постійно плаче.

Травми різного ступеня тяжкості отримали 15 громадян, у тому числі вагітна жінка та двоє дітей. У постраждалих осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х
Під ворожим ударом опинилися Київський та Приморський райони міста
фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори.

У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Станом на 9:00 відомо про трьох загиблих. Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 15, з яких 13 госпіталізовано. Одеські правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей через російську атаку на Одесу.

До слова, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт.

Читайте також:

Теги: ДСНС Одеса обстріл дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики працюють над відновленням пошкоджених енергообʼєктів
П'ять областей України частково знеструмлено через обстріли РФ – Міненерго
10 березня, 11:00
Сторони говорили про реагування на надзвичайні ситуації, захист критичної інфраструктури та післявоєнну відбудову
Делегація ДСНС відвідала штаб-квартиру НАТО: що обговорювали
11 березня, 19:36
Ворог атакував залізницю
РФ влучила безпілотником у приміський поїзд на Харківщині
14 березня, 08:50
Суддя Хаджибейського районного суду Одеси Олександр Леонов
«Переодружився у церкві». Кандидат до Антикорсуду видав низку курйозних пояснень
18 березня, 16:46
Руйнування внаслідок удару по Одесі
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі
19 березня, 02:59
Внаслідок удару дрона постраждалих не виявлено
Уламок дрона впав на торговий центр в Голосієвському районі Києва
19 березня, 08:30
Під ворожим обстрілом опинилися житлові будинки та портова інфраструктура
Масована атака на Одещину: стало відомо, що опинилося під ударом РФ
23 березня, 09:09
Щодня рятувальники Київщини ліквідовують десятки пожеж у природних екосистемах
43 пожежі за добу: рятувальники просять жителів Київщини припинити випалювання сухостою
24 березня, 16:47
Площа пожежі складає близько 2 тис. кв. м
Голосіївський район: масштабну пожежу на Набережно-Корчуватській ліквідовано (фото)
26 березня, 16:25

Новини

Відео порятунку дитини після обстрілу Одеси: зворушливі кадри
Відео порятунку дитини після обстрілу Одеси: зворушливі кадри
Масований обстріл Одеси: прокуратура почала розслідування
Масований обстріл Одеси: прокуратура почала розслідування
Унаслідок атаки на Одесу загинули матір та її дворічна донька
Унаслідок атаки на Одесу загинули матір та її дворічна донька
Росія завдала масованого удару по Одесі: загинула дитина
Росія завдала масованого удару по Одесі: загинула дитина
Атака на Одесу: кількість жертв зросла
Атака на Одесу: кількість жертв зросла
Одеса. Відомо про п'ятьох постраждалих, під завалами можуть бути люди
Одеса. Відомо про п'ятьох постраждалих, під завалами можуть бути люди

Новини

Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua