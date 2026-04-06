Унаслідок атаки на Одесу загинули матір та її дворічна донька

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Наразі відомо про трьох загиблих та 15 поранених
фото: ДСНС

Під ворожим ударом опинилися Київський та Приморський райони міста

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 15, з яких 13 госпіталізовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Від масованого удару росіяни загинули три людини: 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише два роки та шість місяців, та ще одна жінка 53 років.

Унаслідок численних влучань виникли масштабні пожежі
Як повідомив Кіпер, травми різного ступеня тяжкості отримали 15 громадян, у тому числі вагітна жінка та двоє дітей: семимісячний хлопчик та дворічна дівчинка. У постраждалих осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння. Частина людей у важкому стані.

«Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Всі постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється», – каже він.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори.

У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

До слова,  у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт.

