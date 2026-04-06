Унаслідок атаки на Одесу загинули матір та її дворічна донька

Під ворожим ударом опинилися Київський та Приморський райони міста

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 15, з яких 13 госпіталізовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Від масованого удару росіяни загинули три людини: 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише два роки та шість місяців, та ще одна жінка 53 років.

Як повідомив Кіпер, травми різного ступеня тяжкості отримали 15 громадян, у тому числі вагітна жінка та двоє дітей: семимісячний хлопчик та дворічна дівчинка. У постраждалих осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння. Частина людей у важкому стані.

«Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Всі постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється», – каже він.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори.

У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

До слова, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт.