Зеленський уперше прибув до Сирії

Надія Карбунар
Міністр закордонних справ Сирії Асаад Хассан Аль-Шайбані зустрів президента України в аеропорту Дамаска
фото: Sana

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Сирії Дамаска з першим офіційним візитом. Як інформує «Главком», про це повідомляє сирійське інформагентство Sana.

Пізніше Зеленський також підтвердив свій візит до Сирії.

«Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі – підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя», – написав він.

За даними джерел Reuters, Зеленський проведе з сирійським президентом Ахмедом аш-Шараа переговори, пов’язані з питаннями оборони на тлі війни на Близькому Сході.

Зеленський уперше прибув до Сирії фото 1

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Глава держави заявив, що домовився про «кроки в безпековому співробітництві», зокрема йдеться про ексепртизу, технології та досвід. 

Також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести мирні переговори України та Росії у Стамбулі.

