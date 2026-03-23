Очікувати більше атак дронами? Розвідка повідомила Зеленському про плани РФ

Наталія Порощук
Іващенко провів зустріч з президентом
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Доручив Олегу Іващенку поінформувати партнерів і представників медіа щодо тих даних, які можемо зробити відкритими

Сьогодні, 23 березня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави України.

Президент наголосив, що розвідка має неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму. «Росія використовує власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних по взаємодії від партнерів на Близькому Сході», – зазначив він.

«Друге: ГУР у регулярному форматі надає оцінку ситуації на фронті та внутрішню російську інформацію щодо активності на полі бою. Російське командування постійно намагається прибільшити досягнення російських військ на передовій і в подальшому використовувати такі перебільшені дані штабу угруповання російського окупаційного контингенту в переговорному процесі», – йдеться у заяві глави держави.

Зокрема, президент підкреслив, що є чітка інформація, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі.

«Будемо реагувати відповідно. Доручив Олегу Іващенку поінформувати партнерів і представників медіа щодо тих даних, які можемо зробити відкритими», – підсумував Зеленський.

До слова, 10 березня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Вони проаналізували наявні дані щодо намірів російського керівництва скористатися ситуацією навколо Ірану та можливим затягуванням американської військової операції. 

