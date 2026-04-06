Масований обстріл Одеси: прокуратура почала розслідування

Ворог атакував дронами об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури міста

Одеські правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей через російську атаку на Одесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Як зазначається, збройні сили РФ масовано атакували ударними безпілотниками об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури Одеси. Пошкоджено приміщення дитсадка, магазину, територію парку, 20-поверховий житловий комплекс, три поверхи у шестиповерховому житловому будинку, вісім приватних домоволодінь, адміністративні будівлі та щонайменше 20 автомобілів.

Під ворожим ударом опинилися Київський та Приморський райони міста фото: Одеська обласна прокуратура

Як повідомляють правоохоронці, від атаки РФ загинули троє людей: 53-річна та 30-річна жінки, а також маленька дівчинка 2,6 років. За даними прокуратури, постраждали 14 містян. Серед них троє дітей: семимісячний хлопчик, дворічна дівчинка, 17-річний юнак, а також четверо жінок віком 21-64 роки, у тому числі молода вагітна жінка, та шість чоловіків віком 18-65 років. Кількість постраждалих наразі встановлюється.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори. У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

Станом на 9:00 кількість постраждалих унаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 15, з яких 13 госпіталізовано.

До слова, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт.