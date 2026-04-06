Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Масований обстріл Одеси: прокуратура почала розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Унаслідок обстрілу пошкоджено дитсадок, багатоповерхівки, житлові будівлі та автомобілі
фото: Одеська обласна прокуратура

Ворог атакував дронами об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури міста

Одеські правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей через російську атаку на Одесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Як зазначається, збройні сили РФ масовано атакували ударними безпілотниками об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури Одеси. Пошкоджено приміщення дитсадка, магазину, територію парку, 20-поверховий житловий комплекс, три поверхи у шестиповерховому житловому будинку, вісім приватних домоволодінь, адміністративні будівлі та щонайменше 20 автомобілів.

Під ворожим ударом опинилися Київський та Приморський райони міста
Як повідомляють правоохоронці, від атаки РФ загинули троє людей: 53-річна та 30-річна жінки, а також маленька дівчинка 2,6 років. За даними прокуратури, постраждали 14 містян. Серед них троє дітей: семимісячний хлопчик, дворічна дівчинка, 17-річний юнак, а також четверо жінок віком 21-64 роки, у тому числі молода вагітна жінка, та шість чоловіків віком 18-65 років. Кількість постраждалих наразі встановлюється.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори. У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Станом на 9:00 кількість постраждалих унаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 15, з яких 13 госпіталізовано.

До слова, у ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт.

Читайте також:

Теги: Одеса обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua