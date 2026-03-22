Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині прогриміли вибухи: регіон під атакою БпЛА

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Більше 20 БпЛА летить на регіон

Пізно ввечері, 22 березня у Одеській області прогриміли потужні вибухи. Окупанти атакують регіон ударними дронами, пише «Главком».

Одеса та прилеглі населені пункти опинились під атакою ворожих безпілотників. Як повідомила місцева влада, на Одещині працює ППО. 

Станом на 23:50 вибухи не вщухають, атака продовжується. Більше 20 БпЛА летить на регіон.

Нагадаємо, вночі 22 березня ворог атакував рухомий склад на Придніпровській залізниці, було уражено локомотив приміського поїзда. Завдяки завчасній евакуації пасажири та бригада не постраждали.

Водночас на Одещині загинула провідниця, коли допомагала евакуювати пасажирів із потягу під час повітряної тривоги в ніч проти 22 березня. Зустрічний потяг, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки, завдав їй смертельних травм.

Ілона Вовк – так звали провідницю, яку смертельно травмував зустрічний потяг під час евакуації пасажирів на Одещині в ніч проти 22 березня. 

Нині триває розслідування про те, чому алгоритми безпеки не запобігли трагедії.

Читайте також:

Теги: Одещина Одеса обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua