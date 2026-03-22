На Одещині прогриміли вибухи: регіон під атакою БпЛА

Більше 20 БпЛА летить на регіон

Пізно ввечері, 22 березня у Одеській області прогриміли потужні вибухи. Окупанти атакують регіон ударними дронами, пише «Главком».

Одеса та прилеглі населені пункти опинились під атакою ворожих безпілотників. Як повідомила місцева влада, на Одещині працює ППО.

Станом на 23:50 вибухи не вщухають, атака продовжується. Більше 20 БпЛА летить на регіон.

Нагадаємо, вночі 22 березня ворог атакував рухомий склад на Придніпровській залізниці, було уражено локомотив приміського поїзда. Завдяки завчасній евакуації пасажири та бригада не постраждали.

Водночас на Одещині загинула провідниця, коли допомагала евакуювати пасажирів із потягу під час повітряної тривоги в ніч проти 22 березня. Зустрічний потяг, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки, завдав їй смертельних травм.

Ілона Вовк – так звали провідницю, яку смертельно травмував зустрічний потяг під час евакуації пасажирів на Одещині в ніч проти 22 березня.

Нині триває розслідування про те, чому алгоритми безпеки не запобігли трагедії.