Одеса. Відомо про п'ятьох постраждалих, під завалами можуть бути люди

Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 6 квітня

Руйнування зафіксовані у Київському та Приморському районах

Цієї ночі російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. Повідомляється про зруйновану п'ятиповерхівку – її охопило вогнем, під завалами можуть бути люди. Про це повідомляє Одеська МВА, пише «Главком».

«В одному з районів зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи. Під завалами можуть перебувати люди. На місці триває рятувальна операція, задіяні всі екстрені та комунальні служби», – йдеться у повідомленні.

Також у цьому ж районі зафіксовано влучання у низку приватних будинків. Вже відомо про п'ятьох постраждалих, які доставлені до медичного закладу.

На місцях розгортаються оперативні штаби. Працюють екстрені служби.

Як повідомлялось, у ніч на 6 квітня російські окупаційні війська обстріляли житлову забудову у різних районах Одеси. Через ворожий обстріл постраждала цивільна інфраструктура.