Путін провокує Україну напередодні 9 травня заради ескалації

Кремль свідомо загострює ситуацію, щоб виправдати нову хвилю репресій і мобілізацію

Росія цілеспрямовано загострює ситуацію напередодні 9 травня, щоб спровокувати Україну на удар під час параду і використати це як привід для ескалації. Про це пише польське видання Rzeczpospolita, матеріал якого відстежив «Главком».

Провокація як стратегія

За даними МВС України, внаслідок ударів по Запоріжжю та Краматорську 5 травня загинули 27 людей, ще щонайменше 120 отримали поранення. Після цього голова МЗС Андрій Сибіга констатував: Путіна цікавлять лише військові паради, а не людське життя. А вже наступного дня російські дрони вдарили по дитячому садку в Сумах.

На думку Rzeczpospolita, Путін не зацікавлений у реальному перемир'ї – про це свідчать тривалі авіабомбардування українських міст навіть після оголошення «режиму тиші». Натомість Москва свідомо нагнітає напругу, щоб спонукати Київ до удару саме тоді, коли Кремль отримає максимальний пропагандистський виграш.

Такий сценарій дав би Путіну відразу кілька важелів:

підстави для нової хвилі примусової мобілізації – експерти місяцями говорять про величезні втрати російської армії на фронті;

посилення внутрішніх репресій і цензури;

звинувачення України у зриві мирних переговорів, що тривають за посередництва США.

Ядерна карта та вихід із глухого кута

Польське видання не виключає і більш радикального сценарію. У разі атаки на Москву Кремль може вдатися до демонстративної готовності застосувати тактичну ядерну зброю — аби зламати дипломатичний глухий кут і примусити Захід чинити тиск на Київ. Нагадаємо, кілька днів тому Кремль уже погрожував масованим ракетним ударом по центру української столиці.

Автор матеріалу також зазначає: Путін не має жодної концепції Росії «без війни» – послаблення репресій і цензури є ризикованим для його режиму, тому ескалація залишається для нього єдиним виходом із наростаючого внутрішнього тиску.

Водночас Rzeczpospolita констатує, що Україна перехопила ініціативу: запропонувавши безстрокове перемир'я з 6 травня замість путінського «однодобового» на час параду, Київ поставив Кремль у незручне становище перед світовою спільнотою.



Нагадаємо, цьогорічний московський парад 9 травня вперше за час повномасштабної війни пройде без важкої бронетехніки. Кремль стягнув до столиці сотні систем ППО та обмежив мобільний інтернет, побоюючись ударів українських безпілотників. Як писав «Главком» з посиланням на Sky News, аналітики вже розцінили це як перемогу України — ще до початку параду.

До слова, «пастку для Кремля» в пропозиції Зеленського щодо режиму тиші з 6 травня раніше описувала Financial Times: запроваджуючи перемир'я раніше, Київ викривав суперечність між путінськими вимогами безпеки для параду і триваючими атаками на українські міста.