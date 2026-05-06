Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін провокує Україну напередодні 9 травня заради ескалації

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Путін провокує Україну напередодні 9 травня заради ескалації
Кремль стягнув до столиці сотні систем ППО та обмежив мобільний інтернет, побоюючись ударів українських безпілотників
Фото ілюстративне

Кремль свідомо загострює ситуацію, щоб виправдати нову хвилю репресій і мобілізацію

Росія цілеспрямовано загострює ситуацію напередодні 9 травня, щоб спровокувати Україну на удар під час параду і використати це як привід для ескалації. Про це пише польське видання Rzeczpospolita, матеріал якого відстежив «Главком»

Провокація як стратегія 

За даними МВС України, внаслідок ударів по Запоріжжю та Краматорську 5 травня загинули 27 людей, ще щонайменше 120 отримали поранення. Після цього голова МЗС Андрій Сибіга констатував: Путіна цікавлять лише військові паради, а не людське життя. А вже наступного дня російські дрони вдарили по дитячому садку в Сумах.

На думку Rzeczpospolita, Путін не зацікавлений у реальному перемир'ї – про це свідчать тривалі авіабомбардування українських міст навіть після оголошення «режиму тиші». Натомість Москва свідомо нагнітає напругу, щоб спонукати Київ до удару саме тоді, коли Кремль отримає максимальний пропагандистський виграш.

Такий сценарій дав би Путіну відразу кілька важелів:

  • підстави для нової хвилі примусової мобілізації – експерти місяцями говорять про величезні втрати російської армії на фронті;
  • посилення внутрішніх репресій і цензури;
  • звинувачення України у зриві мирних переговорів, що тривають за посередництва США.

Ядерна карта та вихід із глухого кута

Польське видання не виключає і більш радикального сценарію. У разі атаки на Москву Кремль може вдатися до демонстративної готовності застосувати тактичну ядерну зброю — аби зламати дипломатичний глухий кут і примусити Захід чинити тиск на Київ. Нагадаємо, кілька днів тому Кремль уже погрожував масованим ракетним ударом по центру української столиці.

Автор матеріалу також зазначає: Путін не має жодної концепції Росії «без війни» – послаблення репресій і цензури є ризикованим для його режиму, тому ескалація залишається для нього єдиним виходом із наростаючого внутрішнього тиску.

Водночас Rzeczpospolita констатує, що Україна перехопила ініціативу: запропонувавши безстрокове перемир'я з 6 травня замість путінського «однодобового» на час параду, Київ поставив Кремль у незручне становище перед світовою спільнотою.

Нагадаємо, цьогорічний московський парад 9 травня вперше за час повномасштабної війни пройде без важкої бронетехніки. Кремль стягнув до столиці сотні систем ППО та обмежив мобільний інтернет, побоюючись ударів українських безпілотників. Як писав «Главком» з посиланням на Sky News, аналітики вже розцінили це як перемогу України — ще до початку параду.

До слова, «пастку для Кремля» в пропозиції Зеленського щодо режиму тиші з 6 травня раніше описувала Financial Times: запроваджуючи перемир'я раніше, Київ викривав суперечність між путінськими вимогами безпеки для параду і триваючими атаками на українські міста.

Читайте також:

Теги: Україна парад путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костянтин Малофєєв і його роль у війні під тінню Путіна
Співавтор геноциду українців визнав: авантюра Путіна зайшла в тупик
7 квiтня, 16:56
Омбудсменка пояснила обов’язки громад перед учнями
Освітня реформа: омбудсменка пояснила, що треба терміново робити тим громадам, де закриваються школи
14 квiтня, 08:27
Попри всі труднощі, мати каже: найважливіше – знати, що син живий
Мати впізнала безвісти зниклого сина-військового на відео серед полонених
11 квiтня, 20:15
За словами да Сілви, жодна зі сторін російсько-української війни не досягла своїх цілей
«Байден і Путін помилилися». Президент Бразилії зробив заяву про війну в Україні
16 квiтня, 22:10
The Atlantic: Україна більше не покладається на США
The Atlantic: Україна більше не покладається на США
19 квiтня, 04:13
Британія підключилася до фонду ЄС на €90 млрд для України
ЄС відкрив Британії доступ до програми озброєння України
17 квiтня, 13:12
Поступки територіями не зупинять агресію Путіна в Україні – Atlantic Council
Поступки територіями не зупинять агресію Путіна в Україні – Atlantic Council
20 квiтня, 04:20
Наразі жодна зі сторін не відчуває нагальної потреби у перемовинах
Європа готується до затяжної війни в Україні – NYT
25 квiтня, 18:59
Істеричні погрози Міноборони РФ завдати «масованого удару по центру Києва» у разі зриву параду в Москві 9 травня є визнанням власної слабкості
ISW: Росія не здатна захистити себе від українських ударів
Сьогодні, 06:32

Політика

Зеленський просить союзників прискорити постачання ППО перед зимою
Зеленський просить союзників прискорити постачання ППО перед зимою
Кремль знову пригрозив Україні напередодні 9 травня
Кремль знову пригрозив Україні напередодні 9 травня
Путін провокує Україну напередодні 9 травня заради ескалації
Путін провокує Україну напередодні 9 травня заради ескалації
Трамп зробив гучну заяву про ядерну угоду з Іраном
Трамп зробив гучну заяву про ядерну угоду з Іраном
У Кремлі загострюється конфлікт між адміністрацією та силовими структурами
У Кремлі загострюється конфлікт між адміністрацією та силовими структурами
Росія втрачає Малі: «Африканський корпус» відступив вже з третьої бази
Росія втрачає Малі: «Африканський корпус» відступив вже з третьої бази

Новини

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Сьогодні, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua