NYT: Трамп монетизує президентство

Президент США потрапив у скандал через те, що Міністерство юстиції створює політичний фонд для виплат союзникам Дональда Трампа

Дональд Трамп багато розмірковує про своє місце в історії. Згідно з нещодавніми повідомленнями The Atlantic та The Times, саме тому він так мало уваги приділяє падінню своєї популярності та стільки уваги – перетворенню Вашингтона за своїм образом. Але немає достатньо високої арки чи достатньо позолоченої бальної зали, щоб відвернути увагу від гори корупції, яку він будує. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Оголошення цього тижня про створення урядового фонду для приховування інформації у розмірі $1,8 млрд – нібито для жертв озброєння Міністерства юстиції, але майже напевно призначеного для його союзників – гарантує це.

Трамп присвятил значну частину свого другого терміну збагаченню своєї родини за рахунок іноземних та приватних коштів через криптовалютні угоди, швидкі торгівлі акціями та літак Boeing 747, отриманий у подарунок від Катару. Але донедавна не було доказів того, що його найзухваліші витівки полягали в активному отриманні коштів безпосередньо від американських платників податків. Все змінилося, коли він, двоє його синів та сімейний бізнес Трампів подали до суду на уряд США на $10 млрд через витік їхніх податкових декларацій. Фактично, Трамп як приватна особа подав до суду на президента Трампа, главу виконавчої гілки влади. Він навіть не вдавав, що це має сенс, пожартувавши журналістам, що йому довелося домовлятися із самим собою.

Ця десятизначна угода щодо «фонду боротьби з розповсюдженням зброї» стала новим мінімумом, де Трамп занурює руки в державні рахунки. Прихильники Трампа, засуджені за злочини 6 січня, можуть отримати великі частки, але клан Трампів отримає найбільшу вигоду. В рамках угоди уряду США заборонено проводити подальші перевірки податків Трампів чи їхнього бізнесу, що позбавляє родину штрафів, які могли сягати $100 млн або більше, і ставить їх поза межами досяжності закону. За словами виконуючого обов'язки генерального прокурора Тодда Бланша, цей наказ має діяти назавжди. Коли оголошувалися деталі угоди, головний юрист Міністерства фінансів, колишній клерк судді Кларенса Томаса з Верховного суду, на знак протесту пішов у відставку. Колишній спеціальний радник Міністерства юстиції Брендан Баллоу назвав це найкорумпованішою дією в історії Америки та найганебнішим вчинком Трампа після 6 січня 2021 року.

Незважаючи на свій величезний вплив за останнє десятиліття, Трамп мав відносно мало досягнень, що могли б залишити історичну спадщину. Оглядач Times Opinion Езра Кляйн зазначив, що Трамп, особливо під час другого терміну, віддавав перевагу укладанню дрібних угод із поступоками від іншої сторони замість масштабної політики. Він залякував окремі школи замість реформи системи освіти і домовлявся з кількома фармацевтичними компаніями замість переосмислення відносин із Big Pharma. Він поки що не зруйнував НАТО, а його адміністрація далека від мільйонних депортацій, тож справді історичними змінами залишаються лише його призначення до Верховного Суду. Проте відкрита монетизація президентства – це його справжнє нововведення.

Трамп уже помилував низку засуджених злочинців після отримання пожертв. Керівник компанії з виробництва електромобілів Тревор Мілтон пожертвував майже мільйон доларів протрампівській групі перед помилуванням, а засуджений податковий шахрай Пол Вальчак посилався на збір коштів своєю матір'ю для Трампа. Навколо цього виникла ціла кустарна промисловість із поплічників, які продають доступ до президента для отримання помилувань, як це сталося з керівником індустрії розваг Тімом Лейвеке після гри в гольф Трампа з ведучим Fox News Треєм Гоуді. Новий таємний фонд на $1,8 млрд без чіткого визначення «озброєння» здатний помножити ці етичні катастрофи ринку помилувань та зробити кумівство офіційною функцією федерального уряду.

Зацікавленість у грошах із цього фонду вже висловили затяті прихильники MAGA, такі як Майк Лінделл та Майкл Капуто. Основний ризик полягає у використанні цих коштів для фінансування лояльних до президента воєнізованих організацій, що є принципово новим небезпечним кроком. Це може включати п'ятьох членів Proud Boys, які подали до суду на уряд на $100 млн за нібито політичні переслідування після засудження за штурм Капітолію, а також керівників Oath Keepers. Крім того, засуджений за участь у заворушеннях і помилуваний Трампом Ендрю Пол Джонсон, якого згодом визнали винним у розбещенні двох дітей, уже обіцяв своїм жертвам частку від мільйонів, які розраховує отримати від федерального уряду за участь у подіях 6 січня.

Цього тижня сенатори-демократи вимагали від Тодда Бланша гарантій, що такі злочинці чи екстремістські групи не отримають виплати з фонду. Бланш відмовився, заявивши, що рішення прийматиме комісія з п’яти осіб, яких призначить він сам, а Трамп матиме право звільнити будь-кого за власним бажанням. Якщо політичне насильство від імені президента буде активно винагороджуватися, це заведе країну в дуже темні часи. Завадити цьому може юридична сумнівність схеми. Колишній заступник помічника генерального прокурора Гаррі Літман зазначає, що федеральні позови вимагають реального конфлікту між двома сторонами, якого немає у спорі Трампа із самим собою.

Крім того, 14-та поправка до Конституції забороняє виплати на допомогу заколоту, а поправка Гайда 1997 року про повернення коштів не стосується справедливо засуджених осіб. Як каже колишній прокурор Мін'юсту Джейсон Меннінг, саме тому Трампу так потрібен цей відокремлений від закону фонд приховування. Можливо, схему заблокують суди, але в будь-якому разі ці інтриги назавжди зроблять ім'я Трампа синонімом корупції.

Поки Україна веде боротьбу за виживання під постійними атаками дронів і ракет, її суспільство продовжує вимагати від уряду підзвітності та прозорості. Водночас, американські та російські представники клептократичних кіл, як стверджує видання, зосереджені на отриманні особистої вигоди. Зокрема, у статті згадуються Джаред Кушнер та Стів Віткофф, які, на думку авторів, використовують державні механізми США для лобіювання бізнес-інтересів своїх друзів. Фактично зовнішня політика Сполучених Штатів адаптується під приватні комерційні домовленості.