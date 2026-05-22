Путін перестав їздити Росією через постійні атаки України

Перерва у пересуваннях диктатора країною на тлі почастішання ударів ЗСУ тривала 196 днів і стала рекордною, перевищивши навіть період ізоляції під час пандемії

Російський диктатор Володимир Путін понад 196 днів не відвідував регіони Росії. Такої тривалої перерви не спостерігалося навіть під час пандемії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження російських ЗМІ.

Останньою поїздкою очільника Кремля до російського регіону (за межі суб'єктів, де зараз розташовані основні резиденції Путіна) став одноденний візит до Самари 6 листопада 2025 року.

Варто зазначити, що у закордонних поїздках Путіна теж спостерігається застій, зокрема до травневого візиту до Китаю диктатор їздив тільки до Туркменістану у грудні 2025 року. Таким чином, перерва в міжнародних візитах становила 158 днів.

Від кінця січня до кінця квітня 2026 року практично всі заходи Путіна проходили в Кремлі або в Ново-Огарьово Московської області. Це може бути пов’язано з побоюваннями за безпеку Путіна.

Першою публічною появою Путіна у 2026 році став його таємний візит до храму на військовій базі Головного розвідувального управління на Різдво, яке у РФ відзначається 7 січня. Офіційної інформації про те, де Путін провів свято, не повідомлялося. За даними ЗМІ, він відвідав службу в Храмі великомученика Георгія Побідоносця на території Центру спеціального призначення Сенеж (військова частина 92154) у Підмосков'ї.

До цього найдовшим періодом, коли Путін офіційно не залишав меж регіонів, де розташовані його резиденції, була ізоляція під час пандемії коронавірусу у 2020 році. Але навіть тоді цей період був коротшим – у 2020-му максимальна перерва між поїздками становила 132 дні.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення в Україну, яке, на думку Путіна, мало повернути Росії статус наддержави, на п’ятий рік війни перетворилося на катастрофічну проблему. Журналісти Bild проаналізували поточну ситуацію на фронті та всередині Росії. Вони виділяють три масштабні проблеми для диктатора Володимира Путіна, подолання яких наразі видається неможливим.

До слова, кремлівським чиновникам дедалі важче представляти війну в Україні як щось настільки далеке, що не впливає на повсякденне життя росіян. Від дратівливих перебоїв з інтернетом до скороченого за масштабом параду на День Перемоги цього місяця і масштабної повітряної атаки у Московській області – повномасштабна війна проти України більше не виглядає для РФ далекою.