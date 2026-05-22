Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін перестав їздити Росією через постійні атаки України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Путін перестав їздити Росією через постійні атаки України
Перерва у пересуваннях диктатора країною на тлі почастішання ударів ЗСУ тривала 196 днів і стала рекордною, перевищивши навіть період ізоляції під час пандемії
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Останній візит очільника Кремля до російського регіону відбувся 6 листопада 2025 року

Російський диктатор Володимир Путін понад 196 днів не відвідував регіони Росії. Такої тривалої перерви не спостерігалося навіть під час пандемії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження російських ЗМІ.

Останньою поїздкою очільника Кремля до російського регіону (за межі суб'єктів, де зараз розташовані основні резиденції Путіна) став одноденний візит до Самари 6 листопада 2025 року.

Варто зазначити, що у закордонних поїздках Путіна теж спостерігається застій, зокрема до травневого візиту до Китаю диктатор їздив тільки до Туркменістану у грудні 2025 року. Таким чином, перерва в міжнародних візитах становила 158 днів.

Від кінця січня до кінця квітня 2026 року практично всі заходи Путіна проходили в Кремлі або в Ново-Огарьово Московської області. Це може бути пов’язано з побоюваннями за безпеку Путіна.

Від кінця січня до кінця квітня 2026 року практично всі заходи Путіна проходили в Кремлі
Від кінця січня до кінця квітня 2026 року практично всі заходи Путіна проходили в Кремлі

Першою публічною появою Путіна у 2026 році став його таємний візит до храму на військовій базі Головного розвідувального управління на Різдво, яке у РФ відзначається 7 січня. Офіційної інформації про те, де Путін провів свято, не повідомлялося. За даними ЗМІ, він відвідав службу в Храмі великомученика Георгія Побідоносця на території Центру спеціального призначення Сенеж (військова частина 92154) у Підмосков'ї.

До цього найдовшим періодом, коли Путін офіційно не залишав меж регіонів, де розташовані його резиденції, була ізоляція під час пандемії коронавірусу у 2020 році. Але навіть тоді цей період був коротшим – у 2020-му максимальна перерва між поїздками становила 132 дні.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення в Україну, яке, на думку Путіна, мало повернути Росії статус наддержави, на п’ятий рік війни перетворилося на катастрофічну проблему. Журналісти  Bild проаналізували поточну ситуацію на фронті та всередині Росії. Вони виділяють три масштабні проблеми для диктатора Володимира Путіна, подолання яких наразі видається неможливим.

До слова, кремлівським чиновникам дедалі важче представляти війну в Україні як щось настільки далеке, що не впливає на повсякденне життя росіян. Від дратівливих перебоїв з інтернетом до скороченого за масштабом параду на День Перемоги цього місяця і масштабної повітряної атаки у Московській області – повномасштабна війна проти України більше не виглядає для РФ далекою.

Читайте також:

Теги: росія путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останній раз Трамп та Сі зустрічалися у кінці жовтня 2025 року
Нова архітектура світу: Сі і Трамп можуть одночасно закінчити три війни
12 травня, 10:15
Білорусь як слабке місце Росії: де тиснути, аби примусити до миру
Білорусь – найслабша ланка, через яку треба тиснути на Москву
2 травня, 23:23
Нові санкції ЄС перекрили доступ російських танкерів до портів
20-й пакет санкцій ЄС вдарив по фінансах і експортних схемах РФ: подробиці
23 квiтня, 18:12
Танкери тіньового флоту РФ змінили маршрути в Балтії
Танкери РФ втекли від перевірок. Кораблі почали обходити води Швеції
24 квiтня, 21:08
За даними російських медіа, жінку звати Світлана Денисенко
13 років за 100 тис. рублів. Росіянка отримала вирок за донат для ЗСУ
1 травня, 05:25
Аналітики вказують на стрімке падіння ефективності ворога
Росія приховує провал на фронті – ISW
3 травня, 09:53
Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026
Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026
5 травня, 21:22
Матеріали, що не вписуються у кремлівський наратив, кваліфікуватимуть як «недостовірні» або такі, що «підривають громадянську ідентичність»
Росія створює раду для цензури «неправильної» історії
6 травня, 16:27
Єврокомісія назвала погрози Росії частиною ескалаційної тактики
Чи планується евакуація дипломатів з Києва через погрози Москви? Євросоюз дав відповідь
7 травня, 14:46

Політика

Путін перестав їздити Росією через постійні атаки України
Путін перестав їздити Росією через постійні атаки України
Франція закликає Китай вплинути на Росію для завершення війни в Україні
Франція закликає Китай вплинути на Росію для завершення війни в Україні
Путін програє війну одразу за трьома напрямками – Bild
Путін програє війну одразу за трьома напрямками – Bild
Рютте вигадав план, як утримати Трампа в НАТО – Politico
Рютте вигадав план, як утримати Трампа в НАТО – Politico
Спільні ядерні навчання довели залежність Білорусі від Росії – ISW
Спільні ядерні навчання довели залежність Білорусі від Росії – ISW
Трамп влаштував чистки в Республіканській партії: як це вплине на проміжні вибори
Трамп влаштував чистки в Республіканській партії: як це вплине на проміжні вибори

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua