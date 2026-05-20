Атака на Україну, вибухи у Росії та окупованій Донеччині: головне за ніч 20 травня

Аліна Самойленко
Дайджест новин, що сталися у ніч на 20 травня 2026 року

Росія атакувала українські міста, є значні руйнування та постраждалі, у Ставропольському краї у РФ уражено завод, а в окупованому Сніжному на Донеччині БпЛА вдарили по особистому складу армії терористів.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 20 травня.

Росія атакувала Дніпро

У ніч на 20 травня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Місцеві телеграм-канали також написали, що в одному із районів через удар балістикою вирує масштабна пожежа. Внаслідок атаки п'ятеро людей дістали поранень, усі госпіталізовані. Два чоловіки та жінка у важкому стані. 25-річний постраждалий – у стані середньої тяжкості. 

Росія вдарила по будинку у Конотопі на Сумщині

У ніч на 20 травня російські окупаційні війська атакували безпілотниками місто Конотоп Сумської області. У місті пролунало понад 10 вибухів. Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

Внаслідок прямого влучання ворожого «шахеда» в п'ятиповерхівку обвалилося три поверхи. За словами міського голови Артема Семеніхіна, під завалами залишаються люди, наразі там триває рятувальна операція.

РФ атакувала безпілотниками Одесу

Вночі 20 травня російські терористи атакували Одесу безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

За інформацією Лисака, внаслідок масованої атаки пошкоджено декілька житлових будинків та автівки. Повністю зруйновано одноповерхову будівлю.

БпЛА атакували окуповане Сніжне

У ніч на 20 травня безпілотники вдарили по окуповану місту Сніжне у Донецькій області. 

Ймовірно, уражено розташування особового складу російської окупаційної армії на території шахти, або прилетіло по обʼєктах який росіяни використовують у військових цілях.

У Ставропольському краї РФ уражено завод

У ніч на 20 травня у Ставропольському краї Росії пролунала серія вибухів. 

Безпілотники атакували місто Невинномиськ, що в Ставропольському краї Росії. За попередньою інформацією, під удар потрапив місцевий завод «Невинномиський Азот», на якому після серії вибухів, ймовірно, спалахнула пожежа.

