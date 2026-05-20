NYT: Україна перенесла війну в РФ, що змусила росіян задуматися про підтримку війни

Після російського вторгнення Москва зазвичай була тією, хто завдавав сильні удари. Але атаки Києва, спрямовані на скорочення доходів Кремля від нафти, змінили сценарій

Систематичні атаки українських далекобійних безпілотників та крилатих ракет по російській паливній інфраструктурі глибоко в тилу ворога перенесли війну на територію РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Зокрема, удари по нафтопереробному заводу в курортному Чорноморському місті Туапсе у квітні та травні спровокували найбільший за останні десятиліття екологічний розлив нафти на російському узбережжі. Постраждало понад 60 км берегової лінії, міста накрило токсичним смогом, а місцеві жителі масово скаржаться на отруєння повітря.

Російська влада та лояльні блогери намагалися приховати масштаб лиха, щоб зберегти туристичний сезон. Очищення проводиться лише поверхнево на пляжах, тоді як забруднення ґрунту та річок ігнорується. Тим часом ППО РФ нездатна захистити всі об'єкти на такій великій території, через що нафтові компанії зазнають колосальних збитків, втрачаючи десятки мільйонів барелів експорту та витрачаючи кошти на локальний захист на кшталт металевих сіток. Аналітики зазначають, що недоцільність модернізації заводів під загрозою нових ударів ставить під питання майбутнє інвестицій у галузь.

Окрім економічного та екологічного руйнування, українські атаки – включно з нещодавнім масштабним ударом по Московській області, де постраждали НПЗ та паливний комплекс, – руйнують внутрішній договір між Кремлем та суспільством. Росіяни, які раніше вважали війну далекою, тепер стикаються з евакуацією, обмеженнями інтернету через заходи безпеки та нездатністю держави захистити власну територію. За даними соціологічних опитувань урядової організації ФОМ, частка громадян РФ, які вважають саме українські удари головною новиною, зросла з 2% у лютому до 18% у травні, що змушує частину населення переглядати свою підтримку воєнних дій.

Нагадаємо, з 16 квітня атаки українських дронів по об’єктах нафтової інфраструктури РФ вже чотири рази призводили до масштабних пожеж у Туапсе.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.