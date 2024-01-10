Усе речове забезпечення ЗСУ йтиме через Prozorro – гендиректор Оператора тилу Жумаділов

«Все те що планово (закуповується для війська, – ред.) і надалі буде торгуватися у ProZorro»

Арсен Жумаділов, генеральний директор ДП «Державний оператор тилу», підприємства, яке з 1 січня 2024 року забезпечує потреби ЗСУ, заявив що все речове забезпечення буде відбуватися виключно через закупівлі у системі Prozorro. Про це було заявлено на пресконференції «Легка промисловість – за прозорі закупівлі: українському захиснику – українську форму!», яка відбулася в Інтерфакс-Україна.

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Також Жумаділов прокоментував інформацію, що на початку січня Державний оператор тилу уклав кілька договорів за переговорною процедурою (без відкритих торгів у Prozorro).

«Прямі договори ми («Державний оператор тилу», – ред) застосували у виключних випадках, по тому, що нам було вказано як потреби січня, на лютий воно не може бути перенесено, цю потребу ми отримали в останній декаді грудня. Ми зайшли в прямі договори як виняток. Все те що планово (закуповується для війська, – ред.) і надалі буде торгуватися у ProZorro», – заявив він.