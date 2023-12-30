Кабмін заборонив на 2024 рік експорт ряду товарів (список)

Кабінет міністрів Україні ухвалив постанову про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.

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Згідно з цією постановою на 2024 рік збережено нульові квоти на експорт:

природного газу українського походження,

харчової солі,

антрациту,

кам'яного вугілля та отриманих з нього брикетів,

золота,

відходів і брухту дорогоцінних металів.

Збережено квоти на експорт рідкого палива (мазуту), що діяли у 2023 році, – 540 тис. тонн (не більше ніж 60 тис. тонн на місяць) і коксівного вугілля – 900 тис. тонн.

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Крім того, уряд продовжив на січень-лютий 2024 року заборону на експорт паливної деревини, деревної тріски або стружки, після чого експорт цих товарів виводиться зі списку ліцензованих.

Збережено також ліцензування пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку та соняшнику, соєвої, ріпакової, соняшникової та гірчичної олії, а також макухи.

До слова, Росія визнала, що її товари, які до війни в Україні продавалися в Європі, виявилися нікому не потрібними у «дружніх» країнах.