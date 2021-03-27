Вже понад триста суден стоять у черзі до Суецького каналу

Вже кілька днів рух Сеецьким каналом заблоковано контейнеровозом що сів на мілину

Деякі кораблі почалу рухатися з Азії до Європи, огинаючи Африку

Черга із кораблів, що не можуть пройти Сеуцьким каналом, закритим через аварію контейнеровоза Ever Given, досягла трьохсот суден. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на телеканал «аль-Арабійя».

У суботу глава Управління Суецького каналу Усама Рабіє розповів, що кількість суден, які очікують проходу, досягла 321. Він запевнив, що влада надає їм всю необхідну логістичну допомогу.

При цьому спроби зрушити контейнеровоз із місця продовжилися в суботу – у роботах беруть участь потужні буксири, а також судна з дренажним обладнанням. Витягнуто вже 20 тисяч тонн ґрунту, із самого контейнеровоза за борт спущено 9 тисяч тонн баластної води, проте поки що зусилля не мають успіху. Також у планах – скористатися силою приливної хвилі.

Тим часом, згідно з даними сайту зі стеження за морськими перевезеннями MarineTraffic, у зв'язку з ситуацією в Суецькому каналі деякі судна вже пішли в обхід Африки.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з'єднує Середземне і Червоне море.

Раніше висловлювалося припущення, що корабель можна буде стягнути з мілини вже цього тижня.

Однак більшість експертів вважає, що на відновлення руху каналом може піти кілька тижнів.

Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.