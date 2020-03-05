США привітали Шмигаля з призначенням на посаду прем’єра



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Дмитро Шмигаль був призначений прем'єр-міністром 4 березня

У диппредставництві сподіваються на тісну співпрацю з новим прем'єром і урядом

Посольство Сполучених Штатів в Україні привітало новопризначеного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з обранням на посаду. Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Twitter.

Також у представництві додали, що сподіваються на тісну співпрацю з ним і його колегами по Кабінету міністрів.

Крім того, у посольстві Сполучених Штатів подякували колишньому прем'єру Олексію Гончаруку за продуктивну співпрацю протягом останніх шести місяців.

«Ми вітаємо прем'єр-міністра Шмигаля з призначенням на цю посаду та сподіваємось на тісну співпрацю з ним і його колегами у Кабінеті міністрів. Ми дякуємо Олексію Гончаруку та його команді за продуктивну співпрацю впродовж останніх 6 місяців задля підтримки партнерства Україна США», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.

«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.